Hijos de empleada presa por robo a Silvestre Dangond la defienden: “La policía llegó siete horas después”

No se quedaron callados. Los hijos de la ex empleada detenida por su presunta participación en el robo millonario en la casa de Silvestre Dangond, en Valledupar, salieron en defensa de su madre, asegurando que desde el primer día en que se conoció el suceso hubo algunas irregularidades y que posiblemente personas cercanas al artista estarían involucrados.

Todo comenzó cuando el 18 de noviembre de 2023, cuando unos hombres ingresaron al inmueble del cantante de vallenato y se llevaron 890 millones de pesos. Además de esa gran cantidad de dinero, en días anteriores, la mujer identificada por la Fiscalía como Luz Enith Orozco Troya, habría sustraído 220 millones de pesos. Por esta razón, las autoridades ordenaron su arresto hasta determinar la identidad de los demás responsables.

¿Qué dijeron los hijos de la empleada señalada del robo a Silvestre Dangond?

Luisa Fernanda, William, Camilo Andrés y Carlos William Orozco, hijos de Luz Enith Orozco, mencionaron que hay detalles que no concuerdan con la versión conocida hasta el momento, incluso, aseveraron que el hurto pudo haber sido planificado por allegados del cantante.

“Personas cercanas a Silvestre Dangond podrían estar involucradas en el millonario robo registrado en su vivienda en Valledupar. Sentimos que ellos mismos han sido engañados, residen en Estados Unidos y podrían estarse basando en lo que los demás dicen. Todo empezó mal desde el día en que se descubrió el hurto, incluso la policía fue llamada siete horas después por parte de los representantes del artista en la ciudad”, expresaron los familiares de la detenida al portal El País Vallenato.

“Difícilmente la fiscalía conseguirá argumentos para la acusación, fue una investigación apresurada, se pasaron muchos detalles, se enfocó en una sola persona y nos se han previsto situaciones puntuales. Incluso se pudo haber visto vulnerada la cadena de custodia, la escena del delito y otros elementos probatorios”, dijo Yeferson Camaño, abogado defensor de Orozco.

En redes, los usuarios esperan que las autoridades aclaren lo ocurrido y comentaron que de no ser cierta la responsabilidad de la ex doméstica en el hurto, deberán indemnizarla. " Si no fue la señora se le va a ir hondo, deberá pagarle por los daños y perjuicios, dañarle la vida así”, expresó un internauta en la red Facebook.