“Qué alegría verlo bien”: Diego Guaque celebró por todo lo alto en familia, el “renacimiento” de su vida

EL 24 de enero del 2023, el periodista de ‘Séptimo Día’, Diego Guaque, contaba a través de sus redes sociales, el diagnóstico de un sarcoma que se alojó en su estómago. Un tipo de cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Datos del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia señalan que el sarcoma de tejidos blandos afecta con mayor frecuencia a los hombres. Además, la edad mediana en la que se detecta es a los 59 años con “con una distribución bimodal de picos en la quinta y octava década de la vida”.

A pesar de lo agresivo que puede ser, el reportero, tras meses de radioterapias, quimioterapias e intervenciones quirúrgicas que le costaron un riñón, finalmente los médicos le dieron una buena noticia: su cáncer había sido superado.

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, dijo

Así celebró Diego Guaque junto a su familia, el renacimiento de su vida tras superar el cáncer

Como parte de su proceso de recuperación y de marcar ese antes y después, Diago Guaque está disfrutando junto a su familia y amigos en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Recientemente, el sábado 9 de diciembre, el periodista compartió fotos en su cuenta de Instagram donde celebró “mi ‘renacimiento’ en esta ciudad que nunca nos falla y jamás deja de sorprendernos. Contar con amigos gratos y de décadas pasadas siempre hacen nuestra estadía muy especial, llena de cariño y de momentos para recordar toda la vida”.

“Que lindo verte tan bien, definitivamente Dios es grande y misericordioso”. “Me encanta esto 😍 Amo verlos felices y disfrutando la vida, como se lo merecen 🔥 Los quiero ❤️”. “Es una alegría inmensa verlo super bien gracias a Diosito con mucha salud Dieguito un luchador de vida felicidades 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻”, fueron alguno de los comentarios.