Sara del ‘Desafío The Box’ atraviesa por un doloroso momento

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo más que inolvidable.

Sin embargo, mientras el reality se prepara para celebrar sus 20 años cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Sara Velásquez.

La exparticipante mostró un seriado de imágenes que esta vez no ha sido para mostrar alguna receta de comida o entrenamiento, sino para anunciar la muerte de su mascota.

“La vida no me alcanzará para agradecer por ti, fuiste el mejor regalito que pude tener. Siempre serás mi recuerdo más preciado, lo más lindo que me ha acompañado. Crecimos juntas, me acompañaste en los momentos más felices y en los más difíciles de mi vida. 18 años, 8 meses y 28 días, y cada momento lo guardaré en mi corazón”, escribió en primera instancia Sara.

Seguidamente, además de la referencia al tiempo exacto en el que su mascota le acompañó indicó las cosas que nunca va a poder olvidar de ella. Las mascotas forman parte de la vida de muchas personas y, cuando fallecen, enfrentarse a su pérdida es un proceso doloroso que suele generar incomprensión y muchas veces no saben afrontar.

Muchas personas sienten un intenso vínculo con sus mascotas. No se trata solo de un perro o de un gato, sino que se consideran como un miembro más de la familia que les brinda compañía, diversión y alegría, les ayuda a superar contratiempos y les aporta felicidad.

“Siempre recordaré tu alegría, tu nobleza, tu fuerza, tu valentía, tus locuras, tus salticos de conejo, tus habilidades de pulga, ese brillo particular en tus ojitos de piedra ónix, tu pelito tan único (mi Albert Einstein…) y esa carita llena de dulzura. Te amo Brieta María, siempre te amaré y te llevaré eternamente en mi corazón ♾️👼🏻💔”, agregó Sara.

Sus excompañeros del ‘Desafío The Box’ no dudaron en enviarme palabras de fortaleza ante la pérdida, así como su comunidad digital que se manifestó en medio de los mensajes con frases de apoyo.