Mateo Carvajal reveló lo que esconden los influencers

El exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, Mateo Carvajal, decidió hacer una publicación en la que extiende un mensaje sobre lo que considera que esconden los influencers.

Y es que mucha gente intenta mostrar en cada una de sus redes sociales su mejor versión con fotos exóticas de vacaciones, de comida saludable, de cenas románticas y en especial haciendo deporte hasta el supuesto cansancio.

Es por ello que el ganador del ‘Desafío Súper Humanos’ ha decidido grabarse para burlarse de ese tipo de influenciadores mientras pone el teléfono en un ángulo completo, se echa una cantidad considerable de agua en la cara para simular el sudor y montarse sobre una caminadora con un pie de publicación en el que se lee “Lo que escondemos los influencers fitness 😂… Ustedes solo ven el resultado, pero nunca el proceso, aquí se los muestro. 😅”. Todo mientras deja sonar de fondo uno de los audios virales con poder de motivación tal y como lo usan los creadores de ese tipo de contenido para sus videos.

“Cuando tengas ganas de renunciar recuerda que el dolor que sientes hoy será reemplazado por la fuerza que necesitas mañana. Recuerda que cada vez que sientes más dolor creces, te vuelves más fuerte, un cuerpo más fuerte, una mente más fuerte, una personalidad más fuerte. Así que empuja a través del dolor, no dejes que te detenga, fuérzalo a crecer”, se escucha mientras Mateo Carvajal exagera en velocidad y simular estar agotado.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues algunos aplaudieron el video asegurando que es tal cual como él lo refleja, pero también de otros que aseguran que Mateo Carvajal es uno de los que hace lo mismo.

“Lo peor es que no está actuando 🤣”, “🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 y donde me dejas los que fingen amor eterno y llevan más cacho que las corralejas de Ciénaga de Oro 🤣 🤣 🤣”, “Tú has aprendido mucho de eso ja ja ja 😂”, “Ja ja ja ustedes saben que es verdad 😂 En especial esos vídeos de, acompáñame a despertar” y “No soy influencer, pero hago exactamente lo mismo 💦 😂”, son algunos de los mensajes que destacan.