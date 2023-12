Los actores de ‘Rigo’ han sido bastante elogiados en redes sociales, ya que los acores que forman parte del reparto son de bastante trayectoria como Robinson Díaz, Ramiro Meneses, Juan Pablo Urrego, Sandra Reyes, Julián Arango y Ana María Estupiñan. A medida que ha ido avanzando la novela, han ido revelando diferentes secretos y aptitudes ante los televidentes e internautas en redes sociales.

Hace unos días, los actores revelaron algunos datos curiosos de sus carreras, así algunos momentos graciosos que sucedieron al momento del rodaje y que no se vieron en la pantalla. Así mismo decidieron irse un poco más arriesgados, y algunos actores se le midieron a mencionar algunos piropos ciclísticos para que más de uno uno tuviera la inspiración de dedicar.

Estos son algunos piropos ciclísticos por parte de algunos actores de ‘Rigo’

En las redes sociales del Canal RCN compartieron algunos de los piropos ciclísticos que dirían los actores de ‘Rigo’. “Venga mi amor que usted sí tiene más piernas que Rigoberto Urán”, “Yo con esas piernas suyas, me pedaleo el tour de Francia, cuatro giros”, “Qué curvas ome y yo sin frenos”, fueron algunos de ellos.

Los televidentes también respondieron a dichos piropos “Ramiro meneses siempre con tu picardia”, " La piropos de Lucho 😂😍ya me enamoré”, “Tiempos de no escuchar los piropos , por aquí no se acostumbra, Gracias por endulzarnos el oído”, “No esperaba menos de la calidad de esos piropos provenientes de tremendos talentos de este país. Gran novela”.