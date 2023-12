¡Qué viva el freestyle! La mejor Final Internacional Red Bull de la historia será en Colombia y lo dicen sus participantes

Como todos los años, el freestyle rap celebra su existencia en la final internacional de Red Bull Batalla. En esta edición, los 16 mejores freestylers en habla hispana competirán en Colombia, que solo ha sido sede de esta competencia una vez en casi 20 años de existencia. Que está Red Bull se realice en Colombia no es lo único que llama la atención. Es que, según palabras de los propios competidores, esta podría ser la mejor final internacional de la historia.

Final internacional Red Bull Batalla 2023 ¿la mejor de la historia?

Juan Rodríguez, conocido como Oner, es el ganador de la Red Bull de Estados Unidos y, en charla con Publimetro, explicó por qué considera que esta final podría ser la mejor de la historia. “Hay muchos participantes que ya son bicampeones o tricampeones nacionales. Hay algunos que ya son campeones del mundo. Hay generaciones viejas y nuevas. Todos los nuevos tenemos 20 años y ya somos campeones de Red bull”, dijo con seguridad el rapero venezolano.

“Por lo menos hay ocho nombres re picantes”, señaló José Vine, más conocido como Jesse Pugnaz, el campeón nacional de Argentina y debutante en las finales internacionales de Red Bull. Jesse no solo destacó los participantes experimentados y con fama mundial, también dejó claro que los nuevos podrían dar la sorpresa. “Son ‘chabones’ normales y, cuando suben al escenario, se convierten en el mejor de la historia”, sentenció.

En línea con los jóvenes que podrían dar la sorpresa, es pertinente hablar de Fat Nigga, el abanderado de Colombia en esta final. “El representante colombiano es un chamo de 17 años. Sí, somos debutantes, pero llevamos años rapeando”, dijo Oner para mostrar que Fat Nigga podría dar la pelea ‘cara a cara’ con las leyendas consideradas como favoritos.

‘Fat Nigga’, el representante de Colombia.

Las esperanzas de ver a un colombiano coronándose campeón internacional de Red Bull este año recaen en Fat Nigga. Tras la baja de Carpediem, el campeón nacional de Red Bull Colombia 2023, Fat Nigga, el subcampeón, tomó su lugar. Por eso, con solo 17 años, tendrá la oportunidad de foguearse contra los mejores del mundo.

Al igual que Jesse Pungaz y Oner, el colombiano también considera que esta final podría ser la mejor de la historia. Pero, a diferencia de sus colegas, puso el foco en el público y no en los participantes. “El público de Colombia es muy energético y, poco a poco, se ha ido puliendo. Ha hecho que las batallas sean más energéticas, todo lo gritan y mantienen activos. Entre más motivado esté el público, más motivado está el freestyler”, dijo con una llamativa confianza.

La confianza, Fat Nigga sabe que ese será un factor fundamental al momento de competir. Eso sí, sabe muy bien que todo en exceso es malo: “no me puedo confiar y no me puedo dejar llevar por lo que diga la gente. Simplemente, estoy motivado, quiero seguir rapeando, que las cosas se den bien y vamos a romperla”.

Oner no fue el único que dio Fat Nigga como uno de los llamados a pelear por el título. Jesse Pungaz también lo hizo. El argentino cree que el colombiano tiene varias cosas que juegan a su favor, como la juventud y, por supuesto, la localía. “Si hace las cosas bien, puede sacarla del estadio completamente. Por contexto y habilidad, la tiene en bandeja para comérsela toda”, expresó Jesse.

Aunque no hay nada escrito y cualquier cosa puede pasar en la competencia, Fat Nigga, con los pies en la tierra, sueña con una eventual final. De hecho, tiene clarísimo contra quién le gustaría enfrentarse en la definición del campeón. “Contra Gazir, porque el tipo es joven y muy bueno. Si llegamos a la final con el tipo, sería un cambio generacional muy lindo”, concluyó.

Un evento histórico que impulsará el freestyle en Colombia.

Jorge Betancur, conocido como ‘J Beat’, es el DJ y productor encargado de las pistas en esta edición de la Red Bull. Como una persona vinculada al Hip Hop y al freestyle desde hace muchos años, sabe que esta Red Bull podría marcar un antes y un después en la historia del ‘free’ colombiano. “Red Bull se fijó en el territorio porque el crecimiento ha sido exponencial. El freestyle siempre ha estado en Colombia, pero cuando estalló dijeron: vámonos para allá a conquistar un nuevo territorio”, señaló confiando en que el movimiento adquiera un nuevo nivel con este evento.

Estamos muy contentos, esperamos que Bolivia, Ecuador o Estados Unidos también puedan ser sede de una internacional. — J Beat

“Colombia se merecía una internacional desde hace mucho tiempo”, fue una frase de Oner que coincidió con la perspectiva de J Beat. Es más, el rapero venezolano dejó muy claro que el público colombiano será clave en la competencia y por eso, si duda alguna, este 2 de diciembre podría ser un día histórico: “hay mucha gente muy emocionada y eso va a ayudar a que esta internacional tenga un público diferente, que simplemente quiere ver el evento y no está esperando que alguien gane”.