“Espíritu guerrillero”: Day Vásquez tomó como amenaza palabras de Laura Ojeda en las que hace apología al crimen

El caso que adelanta la Fiscalía al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y su expareja sentimental Day Vásquez, se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, debido a que los implicados hacen uso constante de sus perfiles en ‘X’, para hablar al respecto; hasta el punto que Vásquez tomó como amenaza un reciente post de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás, quien hizo apología a la violencia con sus palabras.

Ojeda, quien es abogada de profesión, se ha vuelto tendencia en las últimas semanas luego de retomar sus publicaciones en la plataforma propiedad de Elon Musk , en la que ha lanzado fuertes ‘pullas’ a Vásquez, quien fue imputado por el máximo ente investigador del país por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Precisamente, Daysuris del Carmen Váquez, respondió recientemente a lo que ella consideró, fueron algunas declaraciones en su contra, por parte de Ojeda, quien expresó: “Joden y joden tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas”.

Joden y joden tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas!! — LAURA OJEDA (@lauraaojedae) November 30, 2023

“Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad. Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo”, fue la respuesta de Day ante las palabras de la exprotagonista de Nuestra Tele, misma que irónicamente contestó: “¿Quién ha dicho el nombre de la susodicha? No se crea tan importante que no todo gira en torno a usted”.

Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad.

Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) November 30, 2023

Quien ha dicho el nombre de la susodicha?



NO se crea tan importante que no todo gira en torno a usted. — LAURA OJEDA (@lauraaojedae) November 30, 2023

Al respecto, muchos internautas decidieron mostrar su apoyo a Vásquez, quien habría tomado el hecho como una amenaza en su contra; además de criticar con varios comentarios la apología a la violencia de Ojeda:

“La verdad hace libre a las personas y las reivindica en una vida más sosegada y con mejor propósito”, “Ahora la esposa del “no criado”, haciendo apología al crimen”, “Gustavo Petro, la mamá de su nieto, le gustan las balas, tanto como a usted le gustaban cuando Nicolás era bebé”, “Qué trino tan paramilitar”, y “Puro espíritu guerrillero”, fueron algunas de las reacciones.

