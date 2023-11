La razón por la que tildan a Jessi Uribe de ser otro “Piqué”: La mujer no lo deja”

De la relación que hubo entre Sandra Barrios y Jessi Uribe nacieron cuatro hijos y recientemente uno de ellos estuvo de cumpleaños. Aunque ambos siguieron sus vidas aparte con nuevas parejas, tienen en común la responsabilidad de seguir apoyando a sus pequeños. Sin embargo, al cantante le cuestionaron en redes que no estuvo en la celebración de su hija Sarah, al punto de tildarlo de ser un segundo “Piqué”.

La comparación, hecha por los usuarios, hace referencia a la ex pareja de la cantante Shakira, Gerard Piqué, quien siguió sus asuntos personales y profesionales, dejando la crianza de los niños a la madre. En varios videos difundidos por la progenitora, se observa al resto de los hermanos, amigos y hasta su esposo, Jorge Armando Espinosa, formar parte de la celebración.

Le puede interesar: Mientras Paola Jara está en Chile, Jessi Uribe se pegó tremenda ‘prendida’, al parecer por culpa de ‘Sandrita’

Actualmente se desconoce el tipo de trato que mantienen Sandra y Jessi, lo cierto es que en las imágenes no se vio al intérprete de “Dulce pecado” junto con la pequeña. En las fotos y videos de Instagram de Barrios, se apreció que todos jugaron en familia y luego compartieron una comida en un restaurante.

A pesar de las reacciones en las plataformas sobre si Jessi había celebrado o no el cumpleaños de su hija, el cantante mostró en sus historias de Instagram la decoración y lo emocionado que estaba por festejar aparte un año más de vida de su pequeña.

Sin embargo, en redes criticaron que no estuviera en la otra celebración y no apartara los problemas que pudiera tener con su ex esposa para estar con su hija.

“Jessi Uribe es el segundo Piqué, el ex de Shakira, dañino, mal marido, mal padre, nada bueno se puede esperar (...) y tanto Shakira como la señora Sandra Barrios ellas felices con sus amados hijos, bendiciones señoras madres”; “Desde que se separó no les da tiempo de calidad”; “No le dio permiso la mujer”, fueron parte de los comentarios de los internautas.