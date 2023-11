Amenazaron a Mónica Rodríguez con un cuchillo para robarle el celular

Este viernes 24 de noviembre la reconocida presentadora Mónica Rodríguez informó que fue asaltada con un cuchillo mientras iba montada en un taxi en Bogotá. La profesional de la comunicación dio los detalles por medio de sus redes sociales.

“Me robaron el celular abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa”, escribió en primera instancia Mónica Rodríguez.

Me robaron el celular* abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron* salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa @PoliciaBogota @seguri — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) November 23, 2023

Al hacerlo de manera pública recibió el apoyo de su comunidad digital, pero también los cuestionamientos por lo que en otra publicación detalló lo que considera una intranquilidad para todos los colombianos.

“Gracias a quienes se han solidarizado con lo de mi robo y a los que se han burlado, deseo que nunca les pase, porque todos podemos ser blanco de esta inseguridad que viene desde hace años y que ha ido incrementado en los últimos meses. Es lamentable que los ciudadanos no podamos estar tranquilos en ningún lado. La inseguridad no es una percepción como lo hemos tenido que escuchar tantas veces. Yo siempre me he cuidado de sacar el celular en la calle o cuando saco a mi perrita para ‘no dar papaya’, pero no es lógico que esa carga tengamos que llevarla los ciudadanos y no los delincuentes”, agregó Mónica Rodríguez.

Finalmente aclaró que no le pasó nada malo durante el asalto, pese a que puso su vida en riesgo tras salir detrás de los ladrones. Reflexionó sobre la forma en la que ya repetitivo advertir a las personas de cuidar sus pertenencias en la calle, por más que se sientan seguros.

“Gracias al cielo no me hicieron nada y sí, lo material ‘se recupera’, pero a un costo económico y emocional que pesa y da rabia. Es ridículo tener que advertirle a la gente y decirle que, por favor, no saquen el celular dentro de un medio de transporte: bus, vehículo particular o taxi como en mi caso, porque ni así podemos estar seguros 😑”, finalizó Mónica Rodríguez.