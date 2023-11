¿No aguantó el voltaje de ser primera dama? Taliana Vargas se desahogó y reveló las razones de su ausencia en redes

“¿Dónde está Taliana Vargas?”: La pregunta que muchos se hacen tras no aparecer en el tarjetón Foto: Redes sociales

El pasado 29 de noviembre, los caleños fueron contundentes al elegir a Alejandro Eder como su nuevo alcalde, hecho que también dejo como primera dama a su esposa, la actriz Taliana Vargas; misma que tuvo en vilo a muchos de sus seguidores por estar apartada de las redes sociales, en las que ha sido víctima de varias críticas. ¿Cuál fue la razón de su ausencia?, acá le contamos.

Desde agosto de 2015, Eder y Vargas, juntaron su alma en sagrado matrimonio, unión que trajo como fruto el nacimiento de sus dos pequeños, Alicia María y Antonio Alejandro. Para muchos de los sufragantes en Cali, la labor social de la exreina de belleza, fue fundamental para que Alejandro logrará su contundente victoria en las urnas; por lo que muchos quedaron en vilo al percatarse que la también actriz se había alejado de su papel como figura digital.

Tras varios días desaparecida, la mujer, de 35 años, decidió mandarle un mensaje de calma a sus más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, mediante un videoclip posteado en sus Historias:

“Regresé, por aquí ando otra vez en Cali. Me desconecté, me desaparecí; lo necesitaba, fue un descanso de familia maravilloso, compartimos un rato en familia increíble y ya estoy de regreso. Volví porque realmente en algo de lo que voy a apoyar a Alejandro en Cali es en el plan ‘cero hambre’. Hoy hay más de 60.000 personas con hambre, es inaudito y esto no debe seguir pasando”, fueron las palabras de Taliana, quien ya da algunas muestras de la labor que ejercerá en el mandato de su media naranja.

