¿Está en la quiebra? Alejandra Borrero reveló la difícil situación económica que estaría viviendo

Alejandra Borrero es una reconocida actriz colombiana y una verdadera pionera en su campo. A lo largo de los años, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, demostrando su talento y versatilidad en cada uno de sus proyectos.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado fuertemente a todos, incluyendo a los artistas. Alejandra Borrero se encuentra enfrentando una difícil situación económica debido al cierre temporal que vivió en su teatro Casa E Borrero, un espacio cultural que ella misma fundó para promover el arte y la cultura en Colombia.

Poner en venta su propia casa para no dejarse caer hicieron especular sobre su crisis financiera, “para nadie es un secreto que la pandemia afectó duramente a los emprendedores; sin embargo, no quedamos sentados ni con los brazos cruzados. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y hoy puedo decir que no estoy quebrada, sencillamente volví a comenzar y ya estamos recuperándonos, pues por fortuna el multiplex está teniendo nuevamente lleno total en todas sus salas”, afirmó Alejandra.

Por otra parte, la actriz caucana también reveló que regresa a la pantalla chica con un personaje soñado, ya firmó el contrato e inicia grabaciones pronto: “haré una detective impresionante en la segunda temporada de Perfil falso, para Netflix, es una mujer que siempre me imagine hacer por su tenacidad”, Esto demuestra que el trabajo duro y la perseverancia siempre tienen recompensas.

Alejandra Borrero ha logrado levantar su teatro y volver a ofrecer espectáculos inolvidables para todo el público nacional. Demostrando un verdadero ejemplo de resiliencia y amor por la cultura.

Es importante destacar el apoyo que Alejandra ha recibido por parte de la comunidad artística y del público en general. Gracias a todos aquellos que han estado a su lado, ella ha podido superar esta crisis financiera y seguir adelante con su pasión por el teatro y el desarrollo de obras artísticas. Esto nos enseña la importancia de apoyar y valorar los espacios donde se incentiva la cultura, ya que es un pilar fundamental en la sociedad.