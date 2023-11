“Me muero de amor”: Yeison Jiménez derritió a sus fans con el talento para la música de su pequeña Thalia

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país, pues más allá de que su carrera artistica logre ser todo un éxito sin duda, uno de los elementos que más se destacan es precisamente la historia de superación con la que cuenta, ya que durante varios años no contó con aquellos lujos que se puede dar ahora, en donde sus seres queridos han sido esenciales durante todo este proceso, logrando darse a conocer no solo en Colombia sino también a nivel mundial, pero eso sí, más allá de sus fans el artista terminó revelando que su talento es heredado, pues su hija Thalia mostró sus talento en la música enterneciendo y llenando de orgullo a su padre.

Aunque el artista suele ser muy activo en sus redes sociales lo cierto es que son pocas las ocasines en que suele mostrarse en compañía de su familia, pero eso sí, a lo largo de las diversas entrevistas deja claro que el amor que siente por ellas es indiscutible a pesar de las diversas ocupaciones con las que cuenta, es decir, los constantes viajes a los que está expuesto.

De acuerdo con un corto clip compartido a través de su cuenta de ‘TikTok’, dejaron ver que luego del que sería un evento en medio del que la hija de Jiménez resultó siendo la principal protagonista. Pues, dejó ver que a pesar de estar alejada de la serie de conciertos de su padre su música está más que latente en su vida, ya que terminó interpretando ‘Guaro’ a su estilo y sin pena alguna: “Les dejo esta Thali de la suerte para que terminen bien esta semana”.

Como era de esperarse la diversas reacciones no faltaron reiterando lo tierno que resultó ser este corto clip, “lo que se hereda no se hurta”, “Yo me derrito de amor con Thali”, “Yo después de una botella de whisky a las 4 am”, dejando claro no solo su admiración por el interprete de ‘Aventurero’ sino también por la serie de emociones que produjo su pequeña Thalia y por ende, su música.