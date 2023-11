“Virgen del agarradero”: Mujer encontró a su esposo en misa con la amante y lo sacó en medio de la ceremonia

Las redes sociales son una de las formas más rápidas y efectivas que las personas tienen para hacerse viral y alcanzar la fama. Sin embargo, muchas veces la forma en la que las personas llegan a ser tan conocidas no es precisamente por algo positivo, sino que, por el contrario, porque han sido protagonistas de escándalos y eventos bochornosos que quisieran no haber provocado. Ejemplo de ello fue un hombre se hizo viral porque al parecer llevó a misa a su amante y en medio del rito religioso su esposa lo confrontó en medio de los demás feligreses.

No cabe duda que una de las cosas que más daño causa en las relaciones de pareja son las infidelidades, estos engaños logran afectar no solo el vínculo amoroso que existe entre las personas, sino que además afecta la confianza y la autoestima de quien recibió la traición. Sin embargo, en la mayoría de los casos de infidelidad, la persona infiel intenta mantener su traición en secreto y lo más lejos de su pareja oficial. No obstante, en un insólito descuido, que muchos han calificado como “descaro”, un hombre no tuvo ningún reparo en llevar a su amante a la misa y abrazarla durante el sermón.

Pese a que a simple vista ambos hubieran pasado como una pareja totalmente normal, lo que nadie esperaba era que la esposa del sujeto apareciera en medio de la iglesia y le comenzara a reclamar a su marido por la traición que le jugó. Pero la aparición de la esposa no fue para nada tranquila, sino que obligó a su esposo a salir del recinto, mientras que la amante se quedó paradógicamente sentada, muy pendiente de la predicación que hacía el cura.

El hombre, mientras tanto, intentó calamar a su esposa y salieron de la iglesia para evitar que siguiera interrumpiendo la ceremonia, pero ante la gran escena los internautas no esperaron para comentar el video que se compartió en las redes sociales: “Podré serle infiel a mi mujer, pero nunca a mi señor Jesucristo”, “Cuando llevas una doble vida pasa esto, cogen a otras teniendo mujer y peor aún se encariñan. Que lleve”, “El hombre rezando por la salud de la familia y no lo dejan”, fueron algunos de los comentarios más destacados.