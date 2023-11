La verdadera razón por la que quieren cancelar a MrBeast

Jimmy Donaldson, mejor conocido como ‘MrBeast’, es un popular creador de contenido en YouTube y filántropo. Nació el 7 de mayo de 1998 en Kansas, Estados Unidos y a sus 25 años de edad se ha ganado la atención y el reconocimiento por sus videos extravagantes y generosos actos de caridad los cuáles da a conocer a través de sus redes sociales.

Sin embargo, ahora nuevamente es centro de conversación, luego de que decidiera por financiar la construcción de 100 pozos en diversos lugares de África, con el propósito de brindar ayuda a comunidades desfavorecidas en diferentes países en desarrollo. Y es que, pese a que normalmente sus acciones suelen ser aplaudidas, al parecer en esta oportunidad harán que sea cancelado en ‘X’ (Antes Twitter), ya que mucha gente criticó lo realizado, indicando que esto lo hacía solo para aumentar su ego y dejar bien su imagen ante el público que siempre lo observa.

“Ya sé que me cancelarán porque subí un vídeo ayudando a otras personas y, para ser 100% claro, no me importa”, indicó MrBeast en la red social anteriormente mencionada. “Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo”, afirmó.

Este es el precio de los pozos que MrBeast construyó en África

Los pozos recién construidos por el famoso YouTuber, ofrecerán acceso a agua potable a un máximo de 500 mil personas aproximadamente en países como Camerún, Kenia, Malí, Uganda y Zimbabwe, según afirmó el creador de contenido. Además de estos pozos, MrBeast compartió un video donde dona suministros a escuelas, que incluyen muebles nuevos, balones de fútbol, computadoras, pizarras y proyectores. También logró erigir un puente sobre un río para conectar de manera segura una aldea con las escuelas y el hospital local.

El influencer expresó: “Es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace, lo haremos nosotros”.

La construcción de cada pozo implica la utilización de maquinaria pesada para perforar, así como la instalación de filtros, bombas, sistemas de energía solar y tanques. Una vez completados, estos pozos proporcionan acceso a agua fresca y limpia para escuelas y comunidades, beneficiando a varias generaciones.

Según información proporcionada por la organización sin fines de lucro Sayap África, los gastos asociados con la construcción de un pozo en África varían entre 16 mil y 25 mil dólares estadounidenses. Esto implica que se habría invertido un mínimo de 1.6 millones de dólares para alcanzar este objetivo.

“Se estima que en el norte de África la escasez de agua podría afectar hasta al 71% del producto interior bruto (PIB) y el 61% de la población, en comparación con el 22% y el 36% en el resto del mundo”, aseguró Zuzana Brixiova Schwidrowski, la directora para el norte de África de la Uneca.