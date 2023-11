Andy Rivera reveló cómo empezó su depresión

Desde el año 2021 el cantante Andy Rivera ha estado sobrellevando una depresión de la que ha contado en diversas oportunidades en todas sus redes sociales y esta vez no ha sido la excepción, pues el cantante estuvo acompañando en una conversación a la expareja del Aida Victoria Merlano, WestCOL.

Durante el intercambio de palabras WestCOL le consultó sobre los motivos por lo que al ser sabio y con tantas experiencias dejó que mentalmente algunas de las situaciones lo dañaran a lo que el intérprete de ‘Alguien Me Gusta’ respondió de manera directa.

Andy Rivera dijo que todo se dio por un sufrimiento superior al que ya había vivido. Y de haber sido una experiencia aprendida, no hubiera dejado que su salud mental quizá se viera afectada por eso, pero que lo afectó en un momento diferente.

“Yo por ejemplo a pesar de que llevo 12 años de carrera, yo nunca me había sentido tan famoso como hace tres años, jamás, cuando salió ‘Monumento’, ‘Alguien Me Gusta’ ‘¿Qué Le Pasa A Mi Ex?’ nunca en mi vida yo me había sentado tan aplaudido y observado por la gente. Y eso ocurrió cruzándose con un momento en el que yo organicé mi vida, me puse fit, dieta y entonces empecé a tener una disciplina que yo pensaba que esa estricta disciplina me estaba dando ese éxito. Y empecé a sentir mucho miedo, porque ves a toda tu familia y equipo extasiada con ese equipo y vos decís ‘Yo soy el que lleva este barco’”, reveló Andy Rivera.

Seguidamente habló sobre uno de los temas que siempre ha estado en debate y no es otro que aquel en el que muchas personas se cuestionan sobre quién sufre más a la hora de un desamor, si los hombres o las mujeres.

“Una mujer soporta más que le rompan el corazón que un hombre. El día que a usted le rompan el corazón le va a dar duro, somos más lógicos. Vos haces unos cambios en tu tan enormes en tu vida que cuando ella te cambia, a las mujeres se les rompe el corazón y a nosotros la lógica”, dijo Andy Rivera.