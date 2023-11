¿Problemas para decorar Navidad? Filtro de IA en TikTok muestra cómo transformar los espacios

Llegó la época de Navidad, o al menos ya la cantante Mariah Carey la oficiliazó el pasado 1 de noviembre con su acostumbrado tema ‘All I Want for Christmas Is You’ de la temporada, y desde ya en muchos hogares del mundo preparan lo que es la decoración.

Como cada año la decisión de los colores que llevará el árbol dependerá para muchos de las tendencias anuales, siendo la de este 2023 los colores verde pistachos que le dan una mayor vista a la pieza central de la decoración navideña.

Pero no todos lo tienen claro y más cuando se trata de decorar enteramente los espacios con la temática y para ello la Inteligencia Artificial también ha dicho presente para transformarse en un filtro llamado “IA – Efecto Navidad” que puede conseguir en la paleta de opciones de la red social de TikTok que está ayudando a ver cómo luciría las casas de manera navideña.

Para ellos solo debe seleccionar el filtro “IA – Efecto Navidad” y abrirlo, para seguidamente poner la cámara del teléfono celular en dirección que quiere transformar y esperar a que al Inteligencia Artificial haga lo suyo, y después de unos segundos tendrá una referencia de cómo quedaría el lugar y ya será su decisión si toma el diseño o vuelve a internar.

Muchas personas lo han probado y han visto como en segundos un simple lugar se llena de luces, arboles y hasta de nieve dando paso a una buena idea para partir y empezar a hacer los cambios respectivos para inundar el hogar con el espíritu navideño.

La decoración navideña es el escenario de noches de ilusión, de espera emocionante y de magia para los pequeños de la casa. Además, que se reviven los recuerdos más bonitos de la infancia. Y, cuando hay niños en casa, esto se multiplica.