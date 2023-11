Rausch marcó territorio para nueva temporada de MasterChef y puso a voltear a Carpentier como aprendiz

Son solo pocas las semanas las que han pasado luego de que Carolina Acevedo, se coronara como la ganadora de la quinta temporada de MasterChef Celebrity; reality que no ha anunciado su nueva edición y ya muchos internautas aseguran que habrá un cambio rotundo en el trío de jurados. Ante esto, muchos navegantes digitales quedaron atónitos al ver la muestra de autoridad que tuvo Jorge Rausch con Carpentier, a quien puso a voltear como aprendiz.

Meses atrás, el chef bogotano inauguró uno de sus restaurantes en la ciudad de Barranquilla, al cual decidió nombra ‘Colmillo’; precisamente este lugar ha sido testigo del fuerte carácter que tiene Rausch en la cocina, a quien le gusta que todos los presentes en su lugar de trabajo ‘anden pianito’ y sean profesionales con sus elaboraciones.

Pero no solo sus trabajadores, han sentido el rigor de tener a Jorge como jefe, ya que el chef invitó a su colega chileno, Christopher Carpentier, para que se pusiera el mandil y ayudara con sus conocimientos a sus cocineros. Sin pensarlo dos veces, Carpentier, se dispuso a trabajar con juicio, hasta el punto que Rausch chicaneó en sus redes la manera en que lo tenía “voleando”.

El suceso fue compartido mediante sus Historias de Instagram, plataforma en la que acumula más de 1,5 millones de seguidores, y en donde recientemente fue tildado como ‘rosquero’, por algunos de sus detractores, luego de que compartiera una fotografía junto a Acevedo y Nela González, con quienes está trabajando codo a codo en un proyecto.

