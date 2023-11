Sofía Rondón estalla contra seguidor que la criticó por mensaje de Alan Ramírez

La modelo y exseñorita Tolima, Sofía Rondón, publicó recientemente en sus redes sociales lo que ha sido su viaje por Europa, pero especifica mente en la ciudad de París con la torre Eiffel de fondo.

La expareja del cantante de música popular Alan Ramírez acompañó el seriado de dos imágenes con unas palabras en las que se lee: “Soy una mujer `rica’, porque tengo los mejores tesoros del mundo 🗺️ 🤍… #europa #parís”.

Sin embargo, en medio de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en la que la halagan por lo bien que luce y los deseos de que disfrute su viaje llegó un comentario del intérprete de ‘Venga Que No Es Pa’ Eso’ en el que escribió “Falté yo ahí ❤️ ❤️ ❤️ ❤️”.

“Sofía es la típica mujer del proceso que todo lo aguanta, no sé si me da pesar con ella o vergüenza cuando sale que terminaron 👏 y tofo para volver y perdonar… chicas enserio si vana. Volver no lo publiquen 💩 💩 😵‍💫 😏”, escribió uno de los seguidores como respuesta.

Pero ante la situación la modelo no dudó en responder de manera directa ante el comentario “Entonces mi ex comenta mi foto ¿y ya volví con él? ¿Y te da el derecho hablar de mi autoestima? ¿a ti que te hace pensar que un come tío de mi ex, son señales de que volví con él? ¿Qué derecho te venir a hablar de mí?”.

Sofía Rondón responde a seguidor Foto: Instagram @sofi_rondon8

Es de recordar que Alan Ramírez es uno de los cantantes de música popular más conocidos de los últimos años, el artista es oriundo de Bello, Antioquia, y se ha destacado en su género como uno de los mayores exponentes.

El compositor además es uno de los más halagados por su atractivo físico, mismo que no pasa desapercibido por sus seguidoras, la cuales comentan en cada una de las publicaciones del cantante.