La otra cosa que más le gusta hacer en la vida a William Vinasco Ch…

Durante las transmisiones de los partidos más emocionantes de la Selección Colombia, William Vinasco siempre ha afirmado con gran vehemencia “aquí estoy narrándoles fútbol, otra de las cosas que más me gusta hacer en la vida”. De allí se han desprendido múltiples especulaciones que afirman que la otra cosa que le gusta hacer podría ser irse de fiesta con el Pibe Valderrama en los días más furtivos de la selección de Maturana después de los partidos, y como complemento decía “esta noche que no nos esperen en la casa”.

Esas frases, que han calado en la memoria nacional gracias a sus transmisiones con la OTI, Caracol y RCN a lo largo de los años, surgieron en Inravisión (ahora RTVC), “cuando las transmisiones se hacía con equipos mucho más lentos que los de hoy y por eso había silencios que tocaba rellenar con comentarios ingeniosos”, recuerda Vinasco Ch.

Sobre lo que “más le gustan a hacer en la vida” a William se ha dicho que la otra cosa es tapar huecos en su empeño de ser alcalde, o manejar, evocando la nostalgia de sus inicios como emprendedor de los taxis. Muchos de sus amigos cercanos también han dejado saber que podría ser gritar “azúcaaar” cuando escucha una canción de la Sonora Matancera en la voz de Celia. Algo que verdaderamente lo emociona.

La lista de especulaciones podría ser tan real como vaga en argumentos, incluso hay quienes dicen que la otra cosa que más le gusta es caminar descalzo en su emisora Candela mientras está al aire, además de bailar salsa muy pegadito con Amparo Grisales, o pasar la noche cantando no goles sino rancheras con mariachis. O sencillamente trasnochar mucho y dormir poco, haciendo no sabemos qué.

La verdad a la que pocos han logrado acercarse es que otra de las cosas que más le gusta hacer en la vida a William Vinasco Ch es jugar Aguinaldos. “Quien diga sí, pierde” … Esta expresión ha llenado la Navidad de los colombianos desde hace más de 50 años.

Con este tradicional juego navideño, William ha logrado transformar la Navidad de miles de oyentes de Candela Estéreo, entregando casas, carros, apartamentos, millones de premios en efectivo e incalculables electrodomésticos y accesorios para el hogar.

Esta Navidad será aún más especial porque William entregará aún más premios, pero esta vez moviéndose en el mundo digital. Su emisora Candela Estéreo está estrenando un nuevo lugar en la web y a través de ella, los oyentes podrán ganar miles de premios.

“En Candela cada día avanzamos más al mundo digital para hacerle las cosas más fáciles a nuestros oyentes. En la nueva candelaestereo.com tendremos buñuelos digitales, miles de electrodomésticos y muchos premios para que la Navidad llegue a más hogares de Colombia”, explica una de las voces más reconocidas del país

Una de las banderas de William Vinasco en Navidad, además del popular “quien diga sí pierde”, es la música decembrina especial de Candela, y el famoso poema de Navidad y Año Nuevo que hace emocionar a todos sus oyentes.

“Me hace muy feliz saber que la música de Candela y ese lindo poema de Navidad y Año Nuevo, que siempre comparto a la media noche, se escuche no solo en Colombia, sino en miles de lugares del mundo gracias a nuestra señal en la nueva www.candelaestereo.com”, dice el legendario hombre de radio.

5 frases legendarias de William Vinasco Ch

“Esta noche que no me esperen en la casa”

“William Vinasco Ch, narrando con caché”

“No me diga más, caballero, no me diga más”

“Viene Colombia, Dios mío”

“Mucho toque toque y de aquello, nada”

“Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida”