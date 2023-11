Prográmese para ver este fin de semana películas a favor de la eliminación de la violencia hacia la mujer

Según cifras de ONU Mujeres en el mundo el 56% de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia. Dadas estas alarmantes estadísticas, LIFETIME una vez más renueva su compromiso con su audiencia femenina, lanzando una campaña de responsabilidad social y programación especial con contenido dedicado a crear conciencia y prevenir la violencia contra la mujer, sumándose así a los esfuerzos internacionales para erradicar cualquier tipo de agresión, ya sea física, psicológica, económica, racial, cultural y sexual hacia las mujeres.

“Cada vez veo más películas, lo cual agradezco muchísimo porque tenemos que estar expuestos a este tipo de materiales que nos hacen a veces sacar lo que hemos callado, lo que sigue cuando yo me siento identificada con una película, si digo esa es mi vida, me remonto a lo que decía esta gran actriz que es Clara Alvarado, cuando dijo ‘cuando vi la película me impresioné más que cuando la actúe’. Es como ella bien dice, mi responsabilidad es que acabo de ver la película y pido ayuda y aquí cuando digo ‘pido ayuda’ lo remarco mucho”, comentó Shulamit Graber Dubovoy.

Programación

Desde LifeTime están ofreciendo esta programación Si lo suyo son las películas y la igualdad.

SABADO 04

9:00 pm Colombia

PASIONES ASESINAS (PASIONES ASESINAS)

Basado en una historia real de UXORICIDIO, muerte de una mujer en manos de marido. Es la historia de Ana Mejías, madre y profesional, luchadora por los derechos humanos de las mujeres, que es asesinada luego de que su marido Leonardo Cabellos, le diera 23 puñalada ¿Qué hace que un hombre que dice amar a su esposa, llegue a enloquecer y justificar por amor un acto tan atroz?

DOMINGO 05

9:00 pm Colombia

HASTA ENCONTRARTE (BLACK GIRL MISSING)

Cuando su hija Lauren desaparece tras una discusión sobre abandonar la universidad, Cheryl busca ayuda de las autoridades y los medios de comunicación. Pero queda horrorizada al descubrir la disparidad con que la policía y los medios tratan los casos de personas desaparecidas negras.