“Así deben ser, que alegren la noche”: Televidentes piden hacer más telenovelas como Rigo

El éxito de Rigo sigue imparable. Cada noche, los televidentes se entusiasman con la historia aleccionadora del ciclista Rigoberto Urán, interpretado por un elenco de primera. Luego de su estreno hace tres semanas, la producción de RCN ha mantenido enganchando a sus seguidores, quienes pidieron construir más series cargadas de humor y sobre todo que resalte los valores familiares.

Después de la emisión de cada capítulo, los fanáticos no paran elogiar el talento de los artistas por personificar a esas personas que contribuyeron en la carrera deportiva de Rigo como sus padres, familiares, amigos, su pareja, sin olvidar tampoco los tropiezos que tuvo, representados en Evaristo y su hijo Carmelo Rendón.

En redes, los usuarios mencionaron que las grandes cadenas de televisión no se preocupaban por llevar a las pantallas telenovelas que agradaran y estuvieran en sintonía con la realidad de la audiencia. “Hace años, los canales colombianos no hacían algo bueno, solo era Yo soy Betty, la fea y ya no más”, expresó Nelson Rendón.

Otros resaltaron la calidad del humor que transmiten cada uno de los personajes. “Jajaja, está novela me hace reír mucho. Así deben ser las novelas, que lo alegren la noche”, escribió la usuaria Stella Paez en Facebook. Del mismo modo, Antonio Montes opinó: “Si es divertida es porque nosotros los antioqueños tenemos mucha gracia y nos pasan unas que nadie nos salvan”.

También los villanos se llevaron un reconocimiento por su destacada participación. Los actores Julián Arango (Evaristo) y Enmanuel Restrepo (Carmelo) recibieron aplausos del público por su impecable trabajo en la serie. “Julián es un capo de la actuación y ese hijo suyo solo de verlo con sus gestos da mucha risa. Son el complemento perfecto de esa historia”, dijo Carmen Mendoza.