“Yo intentando hablar inglés”, Karol G divirtió con parodia del video viral de Doña Mery

La cantante Karol G se ha consolidado como una de las principales exponentes del género femenino del reguetón gracias a su exitosa carrera como artista, luego de darse a conocer cuando era una adolescente en el reality de talento musical ‘El Factor X’, donde con su dulce voz conquistó a los televidentes, quienes la apoyaron en su trayectoria y la llevaron a ser una de las cantantes más escuchadas con sus temas ‘TQG’, ‘mi ex tenía razón’, ‘Tusa’, entre otros.

La paisa suele divertir en sus redes sociales a sus más de 66 millones de seguidores, quienes le aplauden cada una de sus ocurrencias, las cuales comparte cuando está de gira o cuando está junto a su familia.

Uno de sus videos más graciosos fue compartido por medio de las historias de Instagram donde Karol G se animó a hacer la parodia de uno de los videos virales de intentos de hablar en inglés, más específicamente el de Doña Mery, que a pesar de los intentos para que repitiera la frase “Hi, my name is Mary’, la señora logró un trabalenguas que la hizo reír hasta a ella misma.

Desde la van en la que viajaba en compañía de Daiky Gamboa y parte de su equipo de trabajo, la cantante dio su mejor versión como actriz y con total entusiasmo, realizó su propia versión del video, haciendo reía a sus acompañantes.

En el video recopilado por una página de seguidores de famosos en Instagram, los fans de Karol G dejaron saber el agrado que les dio haberse reído gracias al divertido video que muestran el lado más humano de la cantante.

