Matthew Perry, actor de FRIENDS, falleció a los 54 años

El actor estadounidense Matthew Perry, principalmente conocido por su papel de Chandler Bing en la serie de los años 90 FRIENDS, falleció a los 54 años en su domicilio en Los Ángeles, California.

Reportado por TMZ de Estados Unidos, Perry se encontraba en su domicilio en California cuando fue hallado sin signos vitales en un jacuzzi.

Matthew también apareció en películas como The Whole Nine Yards y 17 Again a lado del actor Zac Efron.

El actor relató en su libro oscuros detalles de su pasado y en su momento quiso que se convirtiera en una obra de esperanza y enseñanza para aquellas personas que han atravesado por las mismas situaciones que él.

De acuerdo con otro medio internacional, “Matthew enfrentó batallas personales y la más fuerte fue su adicción al Vicodin. Su lucha contra las adicciones fue una montaña rusa que lo llevó varias veces a rehabilitación, mostrando una faceta vulnerable y humana del actor”.

De acuerdo con fuentes de TMZ, en el lugar donde encontraron el cuerpo del actor no hallaron nada más que eso, ningún indicio de que haya consumido alguna droga o un intento de quitarse la vida.