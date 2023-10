The Beatles renacerán con lanzamiento de tema inédito el próximo 2 de noviembre

The Beatles anuncian su última canción “Now and Then”. / Foto: Cortesía (UMG)

Los fanáticos en el mundo de The Beatles tienen una cita el próximo 2 de noviembre cuando se haga oficial el lanzamiento de ‘Now and then’, una canción inédita del cuarteto de Liverpool y que ha sido perfeccionada gracias a la inteligencia artificial.

‘Now And Then’ se trata del último single de la banda británica, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo 40 años después.

Le puede interesar: The Beatles Get Back: las curiosidades sobre la nueva docuserie que estrena Disney+

La historia de ‘Now And Then’ inició a finales de los años 70, cuando Lennon grabó varias voces acompañándolas con toques de piano en su vivienda en Nueva York. A mediados de los 90, su pareja, Yoko Ono, dio la grabación a Paul, George y Ringo, junto con las maquetas de John para ‘Free As A Bird’ y ‘Real Love’, las cuales se ajustaron como nuevas canciones de la banda y se difundieron respectivamente como sencillos en 1995 y 1996, y fueran parte del proyecto The Beatles Anthology.

Simultáneamente, Paul, George y Ringo también grabaron nuevas partes y completaron una mezcla aproximada para ‘Now And Then’ con la ayuda del productor Jeff Lynne. En ese momento, los recurs técnicos no lograban separar la voz y de los acordes del piano de John para lograr una composición nítida y así concluir el tema. Entonces ‘Now And Then’ se engavetó, con la ilusión de que pudiera ser mejorada en algún momento.

En 2021, los espectadores quedaron sorprendidos por la restauración cinematográfica y de audio de la docuserie ‘The Beatles: Get Back’, a cargo de Peter Jackson. El equipo desmezcló la banda sonora en mono de la película, consiguiendo aislar instrumentos y voces, así como todas las voces individuales dentro de las conversaciones de The Beatles.

De esa forma , su equipo de sonido, dirigido por Emile de la Rey, aplicaron la misma técnica a la grabación casera original de John, manteniendo la interpretación vocal original al separarla del piano. También se añadieron otros acordes para completar el tema que será presentado a sus millones de seguidores.