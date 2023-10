Natalia París explica cuando llega el momento exacto de lo que llama “la iluminación”

La espectacular Natalia París ha alentado a más de uno en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram y es que la destacada DJ colombiana hizo una publicación bastante particular.

Y es que una gran parte del mundo ha estado sumergida en distintas prácticas que buscan dejar de lado la cotidianidad y abrirse a cambios, nuevas experiencias y en especial un escape de rutina para poder transformar tanto presente como futuro. Ante esto la reconocida DJ ha desplegado unas palabras en las que asegura que ese cambio llega justo en el peor momento.

“La iluminación no ocurre cuando estás haciendo yoga, o meditando. Sucede en medio del conflicto, cuando sientes miedo, frustración, rabia. y de pronto, te das cuenta que estás haciendo lo mismo y viejo de siempre. Entonces, decides conscientemente hacerlo de otra manera ... 🙏🏽 Namasté 🍀 🧚‍♂️ 🧚 🧚 🧚 🌿 🌳 🍃”, escribió Natalia París.

Mas allá del mensaje de Natalia París

La mayoría de las personas han pasado por algún momento de su vida en que el que han sentido que caen, que parece que descienden sin poder evitarlo por un pozo sin fondo. Y en situaciones así les aterra llegar al final, tocar fondo y no saber si podrán salir, si tendrá salida o si les quedarán fuerzas para intentar superar la situación.

Asimismo, esas situaciones están acompañadas de mucha angustia, de una fuerte sensación de que no se tiene control sobre nada y que encadenan desgracias y decepciones.

Mientras se siente caer la persona sufre por las situaciones que está viviendo porque no sabe cómo se ha visto arrastrado por ellas, por no encontrar soluciones, o por los intentos que una y otra vez han sido frustrantes y no le han ayudado, pero cuando toca fondo y se reconoce en él, se adquiere una perspectiva distinta que forma esa luz de la que habla Natalia París para cambiar las cosas.