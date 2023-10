Aura Cristina Geithner da clases de cómo saber cuándo la otra persona dejó de amar

Ver a la espectacular Aura Cristina Geithner en sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Puede leer: Byron del ‘Desafío The Box’ publicó foto en ropa interior y desató reacciones

Y recientemente no ha sido la excepción, pues la actriz y cantante Aura Cristina Geithner, se mostró más que sensual que nunca en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram, y es que para ella derrochar sensualidad con sus imágenes y encender la temperatura es algo que al parecer se le da muy fácil.

Es por ello que en el video se ve a la estrella del éxito dramático ‘La Potra Zaina’ ataviada en una blusa verde y un short de jean desde su cocina, en el que se le ve repetir a la perfección un audio viral en las redes sociales que dice “Siri, ¿cuáles son los síntomas de un posible ya no te amo?”.

Sin embargo, a pesar de ser un contenido que usó Aura Cristina Geithner para entretener, está cargado de realidades con las que se pudiera identificar cualquier persona que esté pasando por una situación similar y es que el audio la característica voz da los motivos.

“Falta de tiempo, ausencias de mensajes, los te amo son un poco forzados, peleas empezadas por nada, el orgullo dura más que antes, tarda en contestar, siempre tiene una excusa para no estar, no hay detalles, falta de tema de conversación, ya no existe nada como: ‘mi amor, mi vida, te extraño’. Te enteras de todo por otra persona” se escucha en el video.

Más allá del video de Aura Cristina Geithner

Hay señales que pueden dar pistas de que la relación ya no funciona, y es importante tener herramientas para afrontar esta situación, ya que muchas personas se sumergen en el duelo al finalizar el amor y cerrando puertas a uno nuevo.

La herramienta más importante para salir del dolor que produce el que alguien te deje de querer es la consciencia de sentir el concepto de amor propio frente al concepto del amor hacia el otro.

Pues el ser humano, para su supervivencia, ha de saber estar consigo mismo antes de estar en pareja. Es obligatorio trabajarse la independencia, es crucial conectarse con la individualidad, es una regla intrínseca la de fomentar el auto cuidado y amor hacia uno mismo antes que al otro.