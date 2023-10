¿”Robaron” a Amparo Grisales en el camerino de ‘Yo me llamo’? Esto dijo Pipe Bueno

Yo Me Llamo Caracol Televisión

Amparo Grisales es una actriz y presentadora con una amplia trayectoria en la televisión colombiana. Actualmente se roba la atención de sus seguidores y los televidentes de Caracol Televisión con el programa de imitación y talento musica, ‘Yo me llamo’, donde en varias temporadas ha destacado como jurado por su conocimiento en la imitación y su gusto por la música. A diferencia de sus colegas, es la única que ha estado de manera constante en la producción.

En la noche del jueves 19 de octubre en el marco del capítulo 55 de ‘Yo me llamo’, el jurado César Escola sorprendió a los televidentes al revelar un acontecimiento ocurrido detrás de cámaras y que afectó a su compañera de mesa, Amparo Grisales.

Todo sucedió antes de que las grabaciones del programa empezaran, por lo que ante el saludo del conductor, Carlos Calero, ‘el maestro’ confesó un hecho que dejó sin palabras a la producción y de paso a los asistentes del reality show, puesto que ‘la diva de Colombia’ tuvo que complementar y explicar lo que sucedió en su camerino.

Amparo Grisales vivió un incómodo momento en ‘Yo me llamo’

“Hubo hace un par de días un robo en el camerino de Amparo Grisales, pero mejor que ella expliqué cuál fue (…) Apareció un vestido roto”, mencionó César Escola luego de la intervención inicial de la jurado donde indicó que le gustaría ser la competencia de Sinfoni.

Tras el comentario de Escola, Pipe Bueno reacción de inmediato y sorprendió aún más con su revelación con la que buscó dejar claro que todo se trataba de un mal entendido:

“No, es que yo vi un pedazo de tela en el piso. No me lo robé, lo vi (…), Yo dije ‘se lo voy a poner a mis mangas’ (…) Si uno no aprende de las que saben entonces qué es lo que pasa”, desatando risas entre el público y sus compañeros de set.

La actriz tuvo que terminar de aclarar la situación, indicando que una parte de uno de los enterizos que usó en el programa había desaparecido. La producción le ayudó a buscar la parte de la prenda y resultó en otro lado que no era su camerino, sino que para sorpresa de ella, Pipe Bueno salió al set con el objeto perdido siendo parte de su atuendo.

