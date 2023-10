¿Va por los ‘4 babys’? Maluma se estrenaría como papá y su pareja anda más emocionada que nunca con su ‘pancita’

La industria musical ha traído consigo que nuevos talentos lleguen a cautivar al público sin importar el género al que pertenezcan, en donde el crecimiento de la música urbana ha sido más que evidente y prueba clara de ello es el paisa Maluma. Mejor conocido como el ‘Petty boy’, quien además de darse a conocer en Colombia logró internacionalizar su carrera. Y es que más allá, de su rol como cantante también ha sabido robarse los suspiros de varios de sus seguidores, sin embargo, su corazón ya está ocupado por su pareja Susana Gómez con quien lleva varios años de relación. Pero, recientemente volvieron a ser noticia, pues se conoció que aparentemente están a la espera de su primer hijo, es decir, Maluma se estrena como papá y por su parte, su pareja anda más emocionada que nunca con su ‘pancita’.

Si bien, hace algunas semanas se conoció que entre los planes de Maluma no estaría llegar al altar esto no fue impedimento para qué le expresa todo el amor que siente a su pareja. Pues además de ser la ‘musa’ en varias letras de sus canciones no duda en compartir algunos momentos juntos a ella, dejando ver lo enamorados que están. Ahora al parecer, para sellar su amor, los planes de convertirse en padre estarían más latentes que nunca.

Y aunque la noticia no ha sido confirmada por el mismo cantante hasta el momento, varios medios de comunicación aseguran que esta noticia es más que verdadera, tanto así que desde hace varios meses los familiares del cantante y de su pareja ya se habían enterado. La más reciente información se dio por parte de los ‘40 principales’ en donde aseguran que este 19 de octubre el mismo paisa en horas de la noche será el encargado de revelar y compartir con sus fans esta inesperada noticia.

De acuerdo con la información compartida Maluma junto a Susana habían decidido no revelar la noticia antes con el fin de que se cumplieran los primeros meses de gestación y que por ende, todo marchara bien para la futura mamá y el bebé que viene en camino. Como es de esperarse la felicidad por parte de la familia no ha faltado e incluso aseguran que este ha sido el principal motivo por el que el paisa ha compartido varias fotos en donde solo se percibe el rostro de Susana.