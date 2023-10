“Ni odio se puede sentir”: Laura Ojeda aclaró chismes y reveló que Nicolás Petro y Day Vásquez aún siguen casados

El nombre del exdiputado por la Costa Atlántica, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia , volvió a ser tendencia en la web, luego de que su pareja, Laura Ojeda, hablara sobre comentarios en los que algunos internautas les reprochan que tengan un hijo y sigan juntos a pesar de que el hombre aún se encuentra casado con Day Vásquez; con quién es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Mediante sus Historias de Instagram, en donde acumula 425 mil seguidores, Ojeda respondió contundentemente a un rumor que pasó de ser chisme web a realidad, en el que se asegura que Petro y Vásquez aún siguen casados; y que el proceso será más tardío de lo que esperaban:

“Yo sé perfectamente por qué no se ha dado. Y en cuanto al tiempo que tarde o no, realmente no tienen ningún tipo de afectación en nuestros planes. Hay personas completamente desubicadas, que con todo lo que hacen creen que las quieren y ni siquiera odio se puede sentir, porque los únicos sentimientos que hay de nuestra parte son asco y lástima”, manifestó la abogada y ex protagonista de Nuestra Tele.

“Aunque no acepte sus múltiples errores, haga lo que haga, siempre serán perdedores, porque en su afán de querer hacer daño, quien realmente sufre es la misma persona que lo hace; su mismo veneno se consume, su fracaso está en darse látigo consigo mismo, por eso jamás logrará afectarnos”, fue el contundente mensaje final, dirigido a aquellos que no están de acuerdo con su idilio de amor.

