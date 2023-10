¿Con las sobrinas sí, pero con los hijos no? Paola Jara se ‘desbordó’ en amor con familiares de Jessi Uribe

Vidente aseguró que Jessi Uribe tendrá dos hijos, pero no con Paola Jara Foto: @paolajarapj

Una de las cantantes más famosas cuando se trata de música popular sin duda, es Paola Jara quien llegó a los escenarios cuando tenía 14 años aproximadamente, demostrando que esta es una de sus más grandes pasiones. Sin dejar de lado, el diseño y la confección, actividades que realiza en sus tiempos libres y busca incorporar en cada uno de sus vestuarios a la hora de salir al escenario. Pero, sin duda, quien ha sido uno de los más grandes pilares en su carrera es precisamente, Jessi Uribe con quien lleva más de cuatro años de relación y uno de matrimonio, en donde por supuesto, la cercanía con la familia del bumangués ha sido más que evidente. No solo con el fruto de su pasada unión con Sandra Barrios sino también las sobrinas y hermana del artista, a quienes les mostró todo su cariño, situación que no ha dado con los hijos de Uribe.

Le puede gustar: “Tantas drogas, tanta desinformación”: Yeison Jiménez le diría adiós a Colombia y este sería el país escogido

Y es que en varias ocasiones se ha venido especulando que Paola no tendría una buena relación con Luna, Isabel, Sara y Roy, ya que la ruptura con la madre de sus menores no se habría dado de la mejor manera. Asimismo, a tan corta edad, ellos en su mayoría no habría logrado entender la situación. Sin embargo, Jessi suele ser muy constante en sus visitas a Bucaramanga con el fin de seguir compartiendo con ellos el mayor tiempo posible, en donde el lugar predilecto para hospedarse es la casa de su hermana quien tiene dos hijas quienes se robaron el corazón de la paisa.

Como es natural, por su rol dentro de la industria musical Paola debe estar bastante activa a través de sus redes sociales, allí son pocas las ocasiones en la que se ha dejado ver en compañía de algunos menores, mostrando la que sería una incomodidad o falta de confianza de ambas partes. Sin embargo, lo que resulta llamando la atención es precisamente, que la paisa tiene una mayor afinidad, cercanía y evidente cariño con las dos sobrinas de Jessi, pues las muestras de amor no han faltado e incluso ambos fueron elegidos como sus padrinos.

También puede leer: ¿Funcionará la estrategia? Valerie Domínguez regresa a RCN con ‘cartel’ del humor para “competirle” a Sábados felices

En su más reciente aparición en donde ambos se encuentran en Bucaramanga, Jara se mostró en compañía de una de las dos menores: “¿Calladita y me ibas a asustar? … Te amo”, mientras que le daba varias veces en la mejilla a la niña, pues iban en medio de una de las camionetas que tiene la pareja. Lo cierto es que las dudas con respecto a su relación con los hijos de Jessi tampoco se han hecho esperar.