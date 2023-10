“Se busca moza de la cuadra”: en Villas de Granada empapelaron postes ‘boletando’ la cara de una mujer

Gleeden, una aplicación para hacer ‘match’ con personas casadas y tener encuentros extra conyungales, reveló que Colombia es el segundo país en Latinoamérica que registra más casos de infidelidad.

Pero esto no es todo, esta app francesa encuesto a cerca de 446 mil colombianos, de los cuáles el 67 % reconoció haber engañado a sus parejas en algún momento de su vida.

Fue la plataforma también para casados, Ashley Madison, quien reveló las ciudades del país con mayor número de casos por infidelidad: Dentro del top 10, la primera posición fue para Rionegro en Antioquia; el segundo lugar fue para Medellín, luego Tunja, Bucaramanga, Tulua y Pereira ocupan la quinta y sexta posición respectivamente; Bogotá y finalmente, Villavicencio y Popayán.

“El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional”, argumentó el director de comunicaciones de Ashley Madison, Christoph Kraemer.

En barrio Villas de Granada, postes tienen la cara de una mujer señalada como “la moza de la cuadra”

Tal como lo mostró la encuesta, la capital no es ajena de los mayores casos de infidelidad.

A través de la red social TikTok, un joven publicó como en el barrio Villas de Granada, ubicado al noroccidente de Bogotá, los postes amanecieron con afiches pegados con la cara de una mujer señalada de haber estado con un hombre comprometido.

En el video se ve como la imagen de color rojo, fue rociada con aerosol negro para ocultar la identidad de la supuesta moza. “SE BUSCA. MOZA DE LA CUADRA. RESPONDE AL NOMBRE DE ZORRA OFRECIDA. LE GUSTAN LOS MARIDOS AJENOS Y SER SEGUNDO PLATO. CUALQUIER INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL CLUB OFICIAL DE MOZAS VILLA DE GRANADA”, se puede leer en mayúscula.

La grabación ya completa más de 21 mil me gusta y 400 comentarios. " Necesito ver la cara del man, para ver si valió la pena que dos bellas damas se vayan a pelear por él”. “jajaja quiero tener la solvencia económica de la que puso los carteles para imprimirlos a color 🤣🤣🤣🤣🤣 que dineral gastaría jajaja”. “😂😂😂 Cuando me sean infiel, no diré nada, pero habrán señales”. “yo todos los días paso 🤣 por ese lugar y nunca supe quien era 🤣”. “deberían salir los dos, no solo la mujer tiene la culpa -_-”.