TOMORROW X TOGETHER estrena ‘The Name Chapter: FREEFALL’

La ‘it band’ de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER conformada por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI presenta su tercer álbum de estudio, ‘The Name Chapter: FREEFALL’, que contiene un total de nueve canciones, “Growing Pain”, siendo el sencillo principal “Chasing That Feeling”, “Back for More (TXT Ver.)”, “Dreamer”, “Deep Down”, “Happily Ever After”, “Skipping Stones”, “Blue Spring” y “Do It Like That”.

En este material discográfico se retrata a la juventud enfrentándose cara a cara con la realidad y se captura la determinación de los jóvenes para encarar la realidad y seguir adelante. En conferencia de prensa donde Publimetro estuvo presente, YEONJUN compartió, “En el álbum se usa mucho la palabra realidad y a lo que nos referimos es al mundo real donde actualmente vivimos, aunque los jóvenes de hoy en día pueden experimentar ansiedad y enfrentarse a varios desafíos, también hay que destacar qué hay momentos hermosos y tratamos de transmitir la imagen de la juventud misma tal y como es, lo que se busca como resiliencia”.

YEONJUN. TOMORROW X TOGETHER estrena su tercer álbum de estudio ‘The Name Chapter: FREEFALL’. / Foto: BIGHIT MUSIC

Por otro lado, dentro de este disco se encuentra el single principal “Growing Pain” donde la agrupación se enfrenta a esta gama de dificultades que se tiene al momento de crecer, “Es algo por lo que todos atravesamos y se lo queremos mostrar a nuestros MOAs, creo que eso nos ayuda a crecer y a mejorar”, compartió HUENINGKAI y agregó que en el caso de ‘FREEFALL’, se trata sobre los chicos (TXT) enfrentándose y superando la tentación mientras avanzan hacia sus sueños y esperanzas.

Por su parte, BEOMGYU agregó “Es nuestro tercer álbum de larga duración y es la segunda historia dentro de ‘The Name Chapter’ en este disco incorporamos distintos géneros. Ahora los chicos dejamos este mundo de fantasía llamado ‘Neverland’ y caemos a la realidad”. Asimismo, TAEHYUN enfatizó en que la calidad de este álbum y de las canciones dentro del mismo son muy buenas, lo que hará que el público se de cuenta de ello, “Siempre hemos sido muy sinceros con nuestra música”.

Por último, el líder de TOMORROW X TOGETHER, SOOBIN, reveló que han estado pensado en cómo es que los jóvenes se enfrentan a la realidad y en lo duro y agotador que es esta etapa, ya que ellos también pasan por lo mismo, “El álbum ‘The Name Chapter: Freefall’ también abraza la idea de los jóvenes que corren sin descanso para alcanzar sus sueños. A veces nos preguntamos que hicimos para estar en este lugar, sentimos que es un sueño. Experimentamos un nuevo concepto en este álbum y es el mejor que hemos hecho hasta ahora”, puntualizó.

