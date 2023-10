Aura Cristina Geithner preocupada porque “le gustan varios hombres”

Ver a la espectacular Aura Cristina Geithner en sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Y recientemente no ha sido la excepción, pues la actriz y cantante Aura Cristina Geithner, se mostró más que sensual que nunca en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram, y es que para ella derrochar sensualidad con sus imágenes y encender la temperatura es algo que al parecer se le da muy fácil.

Es por ello que en el video se ve a la estrella del éxito dramático ‘La Potra Zaina’ ataviada en una blusa negra y un short desde su habitación mientras hacia una maleta, en el que nuevamente usando un audio viral hizo un perfecto lip sync en el que se le ve repetir: “Yo ya quiero que me guste uno ¡Viste! Porque eso de que me estén gustando varios, eso no está bien ¡Eso no está bien!”.

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital y destacaron no solo lo espectacular que luce, sino que con ello también resaltaron su gran humor al regalarle a su público este tipo de contenido.

Pero no solo eso, sino también críticas, como la de una usuaria que escribió “No ha encontrado el millonario que respire oro”, por lo que otros salieron en defensa de la actriz. Y de nuevo la volvieron a señalar por el uso de medias veladas “Hermosas pantimedias”.

El uso de medias veladas por parte de la actriz es continuo, pues al menos en la mayoría de sus publicaciones luce algunas. Sobre esta pieza se sabe que en algunos lugares no se usan para nada, mientras que en otros son sinónimo de elegancia y buen gusto.

Estas se pueden clasificar en dos grandes grupos, las que suplen una necesidad funcional y las que sirven como complemento de la imagen como el caso de Aura Cristina Geithner. Las medias funcionales pueden servir para mejorar la circulación de las piernas, disimular imperfecciones, controlar tus curvas para mejorar como se ve la ropa o para simplemente protegerse del frío.