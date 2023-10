¿Culpables? Lina Tejeiro contó qué piensa de los veterinarios que atendieron a su perrita Frida

Lina Tejeiro volvió a pronunciarse en sus redes sociales sobre el fallecimiento de una sus mascotas, Frida, aprovechando para contar algunos detalles sobre el amargo momento que vivió y qué piensa sobre el desempeño de los veterinarios que la atendieron, dejando entrever que pudieron haber sido responsables del fallecimiento de su perro.

La actriz publicó hace poco más de una semana que uno de sus perros terminó perdiendo la vida a propósito de un paro, luego de que la llevara a castrar, tanto a ella como a otra de sus mascotas, Coco. Afortunadamente, este último logró salir ileso.

Si bien la joven estuvo ausente durante algunos días, hace pocas horas apareció nuevamente para pronunciarse sobre este tema, indicando que algunas de sus mascotas ya empiezan a notar la ausencia de su compañera.

También arrojó un poco más de detalles sobre cómo se dieron las causas de su muerte, indicando que fue un paro, el cual no se explica debido a que sus exámenes arrojaron buenos resultados. De hecho, terminó preocupándose más por Coco debido a que estaba en un tratamiento por pancreatitis.

A propósito de esto, varios de sus seguidores la invitaron a investigar más sobre las causas de la muerte de su perro, por lo que decidió dejar un mensaje al respecto, indicando que, si bien encontrara al culpable de todo, igual no le devolvería a su ser querido.

“Digamos que esa es la respuesta, digamos que Frida se murió porque se les fue la mano con la anestesia y que es culpa de los doctores. Pero saber eso a mí no me hace sentir mejor, ni me la va a devolver, ni me va a dar tranquilidad”, dijo Lina Tejeiro en una historia.

Lina Tejeiro se mostró muy empática con los veterinarios

En otra historia, la actriz aprovechó para aclarar que, de ser cierta la teoría de que Frida murió debido a una equivocación de los veterinarios, eso les serviría de lección a ellos para evitar cometer el mismo error en otro paciente.

“Si fue un error, yo creo que con lo que sucedió ya aprendieron la lección y van a tener mucho más cuidado con los demás perritos, porque evidentemente yo no creo que esto sea algo que les pase todos los días”, dijo Lina Tejeiro.

También destacó lo difícil que debe ser para ellos tener que enfrentar este tipo de situaciones, poniendo su ejemplo e indicando lo rudo que debió ser para los expertos verla “rota y llorando” debido a la pérdida que sufrió.