Marcela Reyes responde a las críticas por amamantar a su hijo de cinco años

La DJ y exparticipante del programa ‘Survivor, La Isla De Los Famosos’, Marcela Reyes, se unió a la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que le cuestionaron sobre los motivos que la llevan a seguir amamantando a su hijo.

Puede leer: Andrea Valdiri contó sobre la enfermedad que padece Adhara tras la mordida de un niño

“¿Por qué le das pecho a tu hijo y tan grande?” es uno de los cuestionamientos que la ‘Reina de la Guaracha’ no dudó en contestar sobre su hijo Valentino luego de mostrar una historia en la que se le ve amamantándolo.

“Amor, es mi bebé, y creo que es una decisión super personal. Yo créeme que jamás ando opinando, la crianza de los hijos es personal, cada mamá verá qué hace con sus hijos desde que sea desde el amor y que no los esté maltratando. Entonces, tendré mis motivos, es mi bebé voy a hacer las cosas que crea que estén bien, siempre las voy a hacer”, indicó en primera instancia Marcela Reyes.

En otra de las preguntas le cuestionaron si esto se debe a que aun produce la leche, pese al tiempo, y agregó que desconoce, por lo que revisará si es así, pero agregó que si eso hace feliz a su hijo entonces ella seguirá.

“No me he detenido a mirar si me sale o no me sale, el hecho es que si a mi bebé lo hace feliz yo lo dejo, no hay ningún morbo en que mi bebé lo haga, mi bebé tan solo tiene cinco años, entonces no le veo el morbo, no permito que le dé morbo porque es a su mamá y todo es desde el amor, aunque hoy me reviso a ver si todavía me sale leche”

— Marcela Reyes