Javier Ramírez reveló que una latina le hace la vida imposible en su trabajo en Estados Unidos

El cantante, actor y youtuber colombiano Javier Ramírez sigue creciendo profesionalmente y, además, dando de qué hablar en las redes sociales por su ahínco en la defensa de la libertad y diversidad.

Su continua actividad digital en la que además comparte videos graciosos con creación de contenido también se ha sumado la de revelación de cómo está viviendo en la actualidad.

“Tengo mi primer enemigo en Estados Unidos y es latina” — Javier Ramírez

Y es que como es sabido el actor lleva cierto tiempo radicado en los Estados Unidos y desde allí con un video ha contado una de las situaciones por las que está atravesando, pues precisó que además de entrenar empezó a estudiar inglés, ya que solo sabía dos palabras, y que por un consejo de su profesora se consiguió un trabajo para ayudarle con el proceso de adaptación.

Indicó que el trabajo es en lo que quería y que son solo cuatro horas al día y que precisamente la persona que la entrevistó es de ascendencia mexicana y que le aseguró que no habla español.

“Y justo esa persona se llama Pepita Pérez, no puntualmente Pepita Pérez, pero es un nombre en español, muy parecido a Pepita Pérez, y justo Pepita Pérez no habla ni una sola palabra en español. Y no solo eso, justo Pepita Pérez es la única compañera a la que yo no le entiendo nada, justo Pepita Pérez habla inglés muy rápido y justo Pepita Pérez me odia y yo no entiendo por qué me odia. Pepita Pérez me levanta la ceja, Pepita Pérez me regaña todo el tiempo todo lo que tengo que hacer y Pepita Pérez es una de las razones por las que yo a veces quiero renunciar”, agregó Javier Ramírez.

Precisó que no lo hace porque le gusta mucho el trabajo y que, a diferencia de sus demás compañeros, quienes sí son estadounidenses, todo el tiempo quieren que les enseñe español y que a pesar de que no hablan el idioma sí les entiende en lengua inglesa.

“Me mira y me hace sentir como estúpido por no poderla entender y me da mucha importancia porque justo ella me dijo que su familia eres de México entonces yo no entiendo porque si ella es latina no entiende lo difícil que puede ser para un inmigrante este proceso. Ella me ha hecho el proceso más difícil” — Javier Ramírez

Finalmente reveló que no solo ha sido con ella, sino con otros latinos por lo que pide a los latinos revertir este tipo de situaciones ya apoyarse cuando se está empezando desde cero en otro país.