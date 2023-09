Maryan del 'Desafío The Box' reveló por qué no está en el "Alpha Tour" Foto: Instagram @desafiocaracol

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Maryan.

Recientemente la participante ha contado los pormenores de la situación que experimentó en convivencia y que todo comenzó cuando se tomaban decisiones en equipo en las que cuando comentaba solo recibía malas caras, por lo que decidió no volver a opinar.

Indicó que durante la estancia en la casa Alpha no les gustaba nada de lo que decía, les molestaba y que sentía que la energía se sentía pesada. Precisó que al terminar el ‘Desafío The Box’ había cualquier cantidad de eventos y que nunca la invitaban, nunca contaron con ella y nunca le escribían.

Una de ellas ha sido el denominado “Alpha Tour” en el cual los integrantes de esa casa harían un viaje por varias ciudades de Colombia, que ya comenzó y en el que Maryan no ha estado.

“A mí lo que me molesta la verdad es que digan que yo soy una persona apática, antisocial y que yo nunca me dirigí a ellos o me acerqué a ellos sabiendo que yo les escribía, pero el interés no es solo de una persona. Un montón de mentiras, un montón de máscaras de falsedad, de hipocresía se llama eso y me molesta la gente así” — Maryan

Así inició el quiebre de Alpha y Maryan

Luego de la reorganización de equipos tras la extinción de la casa Omega en el ‘Desafío The Box’ en la prueba de capitanes varios lazos quedaron un poco rotos tras incorporarse y adecuarse a los nuevos equipos.

Al menos así se dejó ver en el capítulo 22 en el que Alpha ganó la prueba de sentencia y bienestar, por lo que les tocó decidir a sus miembros a cuál hombre le pondrían el chaleco.

El entrenador de patinaje infantil Rapelo fue el encargado de llevar el chaleco que recayó sobre Escudero, quien se enfrentaría a él y a Mackarthur en el box negro, pero a su llegada la efusividad de reencontrarse con Byron y Juli, exmiembros de Alpha, se hizo más que notoria.

El abrazo y los besos se hicieron presentes, pero faltó un detalle y es que ni determinó a Maryan. Esto supuso una molestia y confusión entre ambos, quienes decidieron hablar con sus otros compañeros al respecto. Rapelo llegó a la casa Alpha y contó lo sucedido, por lo que de inmediato empezaron a elucubrar sobre que ella está más que feliz en su nuevo equipo, en la casa Beta.

“Byron me dio un abrazo también, Maryam ni por ahí, como el río cuando no tiene agua” y de inmediato fue interrumpido por los demás quienes aseguraron que se siente bien de haberse ido ya que en Alpha ella no podía ser líder.