No se quedó callada: Alina Lozano respondió, con tres piedras en la mano, a un seguidor que la insultó

Alina Lozano es conocida por su gran trabajo como actriz en Colombia, gracias a todas las producciones que ha hecho parte, sobre todo en novelas como ‘Pedro, el Escamoso’. Sin embargo, es más conocida últimamente por su contenido en redes sociales, sobre todo por su polémica relación con Jim Vásquez, otro joven creador de contenido. Por eso mismo, no es extraño que a diario reciba críticas por parte de algunos seguidores.

Por contar con un recorrido importante en la televisión y en las redes sociales, Alina Lozano está acostumbrada a recibir comentario no tan positivos, sobre todo de su físico, teniendo en cuenta que, según varios usuarios, ya no es tan joven para estar haciendo el contenido que hace.

Lo cierto es que Alina demostró no tener nada de pelos en la lengua a la hora de responderle a algún usuario que se sobre pasa y trata de hacerla sentir mal a través de malos comentarios.

Lozano apareció en sus historias respondiéndole a un hombre que la llamó “gurre”, un poco molesta, pero con gracia:

“Hola amigos, muy buenos días. Por acá los saluda doña Alina Lozano y, como siempre, compartiendo algunos hermosos comentarios. Pero, finalmente, todos valiosos y nutritivos para compartir este comentario, el señor considera que no es tan hermoso, de hecho, me dijo: ‘señora, usted es un gurre’, y me dio un argumento para hacer un en vivo súper especial, porque sí, soy un gurre y a mucho honor y me encanta”, terminó por decir la creadora de contenido.

Sin duda, muchos aplaudieron su manera de contestar frente a malos comentarios, sobre todo porque, parece que algunos no entienden que sobre cuerpos ajenos no se habla.