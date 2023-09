Taliana Vargas se desató en llanto tras el ataque con arma blanca contra su esposo, candidato a la Alcaldía de Cali

Durante el Foro Distrital de Juventudes que se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre en la ciudad de Cali y en el que asistieron varios candidatos a la Alcaldía, se presentó un altercado luego de que uno de los escoltas arrebatara de forma violenta la gorra de un joven que llevaba el logo del Pacto Histórico.

Alejandro Eder, candidato a la Alcaldía de Cali y esposo de Taliana Vargas, se encontraba en el sitio junto a varios de sus contrincantes, entre ellos Wilson Ruiz, cuando se presentó el ataque con arma blanca que dejó herido a uno de los escoltas. El enfrentamiento comenzó cuando, una vez dado por terminado el Foro en que el centro del debate fueron los jóvenes, los candidatos y los asistentes se dispusieron a tomarse una foto grupal.

Fue en este momento cuando uno de los jóvenes intentó colocarle la gorra del Pacto Histórico a uno de los candidatos, por lo que uno de los escoltas reacciono arrebatándole la prenda con violencia. Este gesto llevó a que se presentara una reacción violenta en la que hubo presencia de arma blanca. Entre tanto, el escolta tuvo que descubrir su arma de dotación frente a los demás participantes del evento, que ante lo sucedido reaccionaron con pánico.

Taliana Vargas reaccionó al ataque contra su esposo en Cali

La exreina de belleza, que logró ser virreina en Miss Universo, y quien ahora tiene un matrimonio y dos hijos con Alejandro Eder -candidato a la Alcaldía de Cali- reaccionó a lo sucedido en el Foro Distrital de Juventudes y dejó ver lo mucho que le afectó el altercado en el que estuvo en riesgo la seguridad de su pareja.

A través de un video que Taliana compartió en sus redes sociales aseguró que tuvo que cancelar la agenda de su esposo y sus compromisos sociales luego de que se presentara el altercado. Además aseguró que siente mucho miedo y llamó a vivir las campañas políticas en paz: “Tengo mucho miedo, estoy muy asustada con esto que acaba de pasar en Cali. Colombia, esto no puede pasar más, tenemos que aprender a respetar las diferencias. Esta forma violenta, agrediéndonos, no es la salida para nada. Tenemos que pensar más desde el amor, desde la compasión. ¿A qué nos lleva la agresión?. Está bien no pensar igual, tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar las diferencias”, fueron las palabras de la exreina.

“Si a ustedes no les gusta esta forma de hacer política o no les gustan los candidatos, no voten, voten en blanco, pero no los agredan. Aquí estamos una familia con el único fin de hacer las cosas bien por todos, con hijos pequeños, respeten la vida. Esto no lleva a nada”, agregó Taliana en medio de las lágrimas que no pudo contener por los hechos antes mencionados.