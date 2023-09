“Es conocido”: Aida Victoria Merlano reveló detalles sobre su nuevo pretendiente

Aida Victoria Merlano decidió romper el silencio y revelar algunos detalles de su nuevo enamorado, dejando entrever que se trata de una figura pública. También aprovechó para indicar que, si bien no se trata de algo serio, ya han protagonizado ciertos momentos propios de una relación formal.

La influencer no ha demostrado tener inconvenientes en compartir detalles muy íntimos de su vida privada, desde descripciones gráficas de algunos encuentros atrevidos con sus parejas hasta momentos complicados de su vida en donde las lágrimas salen a relucir en más de una oportunidad, aprovechando para aleccionar a sus fans.

Sin embargo, la faceta que más suele predominar en sus redes sociales es la de la comedia, en donde bromea sobre varios aspectos, bien sea de su vida, algunos miembros de su familia, situaciones que se le presentan y hasta de su estado civil, el cual en este momento está orientado a la soltería.

Y es que, en historias recientes, la joven confesó que desde que terminó su romance con el influencer ‘WestCol’ a finales del 2022, esta ha sido la temporada más larga en la que ha estado sin pareja.

Pero tal parece que esta racha podría llegar a su fin más pronto de lo que parece, ya que reveló en una entrevista con Eva Rey que, si bien técnicamente sigue soltera, no está sola, dejando ver que estaría protagonizando una futura historia de amor con un nuevo pretendiente.

“Estoy soltera, pero sola no. No tengo a alguien fijo, tengo a alguien que me gusta muchísimo, con quien me entiendo super bien, pero nuestra intención ahora mismo no es tener una relación”, dijo Aida Victoria Merlano en un extracto de la entrevista compartida en TikTok.

Aida Victoria Merlano no quiso revelar quién era el sujeto

Si bien la creadora de contenido arrojó cierta información sobre su nuevo estatus, fue un poco más hermética cuando se trató de hablar del sujeto en cuestión. Sin embargo, reveló que las cosas van muy bien, contando que ya han tenido acción en la cama.

“Hace como semana y media (...) Por complicaciones de la vida ha sido complicado verme con la persona” contó pícaramente Aida Victoria Merlano.

Pero cuando Eva Rey intentó sacarle más información sobre la identidad del chico, la influencer se mostró muy esquiva. Sin embargo, la entrevistadora logró que dejara entrever que la persona en cuestión se trata de alguien “conocido”, es decir, una figura pública.

En la sección de comentarios del video de TikTok se manejaron varios nombres sobre quién podría ser el nuevo enamorado de la colombiana, pero el que más sonó fue el de Ryan Castro, a propósito de los rumores de hace algunos meses en donde se vinculó sentimentalmente al par tras ser visto varias veces juntos en Europa.