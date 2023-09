Wilder Medina mostró cómo se veía durante sus vicios y el cambio que dio tras salir de ellos

Wilder Medina es uno de los exjugadores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que tuvo gran fama como delantero y también tuvo que superar varios problemas personales que lo llevaron a tocar fondo y de los que habló recientemente.

Recientemente ha hecho una publicación en su red social Instagram en la que reveló cómo lucía cuando estaba en hundido en sus vicios, en comparación con otra imagen en la que ya estaba recuperado.

“En la primera foto llevaba tres días tomando, como decimos en mi gremio ⚽️ la había tirado largaaaaa. El demonio me hacía sentir intocable porque me pedían fotos y aun la gente me recordaba como el goleador, pero lo que no sabía es que querían la evidencia 📸 de lo destruido que estaba. Hacer estas comparaciones me gusta, me reconforta y todavía yo mismo me asombro de ver la diferencia”, escribió en primera instancia Wilder Medina.

Las palabras de Wilder Medina finalizan con un punto que llama a la reflexión, en el que insta a sus seguidores a darse el valor que merecen y retomar una vida distinta.

“Solo pienso como me miraba al espejo y no me daba cuenta que estaba en el fondo. Que mi vida se estaba acabando😪 Pero Dios es perfecto y sabia para que me tenía y en qué momento me iba a sacar del fango🙏 Ptd: esto pasa cuando comienzas a darte valor ⚽️🙌”, finalizó Wilder Medina.

Wilder Medina había hablado al respecto en ‘La Isla De Los Famosos’

En una de las pruebas de ‘La Isla De Los Famosos’ Wilder Medina confesó que, jugando al futbol, le ganó a las drogas, al alcohol, y que eso lo motivó en competencia a jugar de manera sana. Horas más tarde, en el concejo tribal, el futbolista ahondó en sus palabras y aseveró que lo que hizo fue por cada golpe de la vida y los errores que cometió por culpa de las drogas y el alcohol.

“Le pido perdón a mis hijos y a mi mamá, por no hacerlo en el momento que de pronto ellos quisieron, que cambiara, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y cada triunfo que yo haga en la vida, como lo estoy haciendo acá, cada triunfo que haga se lo voy a dedicar a ellos, a Dios, a mis hijos y a mi madre” — Wilder Medina

Precisó que de equivocarse volverá a empezar y que de la misma manera en la que rectificó y corrigió en el pasado lo haría en la competencia, pero a los días fue eliminado. Aseguró que nunca ha sido una mala persona, pero que cuando joven se descarriló dejándose llevar por cosas que no le servían. Indicó que extiende el ejemplo a sus alumnos de futbol, porque quiere que las situaciones que vivió ninguno de ellos la experimente.