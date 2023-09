Javier Ramírez reveló que no la está pasando bien en Estados Unidos

El cantante, actor y youtuber colombiano Javier Ramírez sigue creciendo profesionalmente y, además, dando de qué hablar en las redes sociales por su ahínco en la defensa de la libertad y diversidad.

Su continua actividad digital en la que además comparte videos graciosos con creación de contenido también se ha sumado la de revelación de cómo está viviendo en la actualidad.

Y es que como es sabido el actor lleva cierto tiempo radicado en los Estados Unidos y desde allí con un carrusel de imágenes en Instagram ha hecho una especie de balance entre el agradecimiento por lo que tiene, pero también de lo que carece en esa región. Javier Ramírez confesó que se ha adaptado de manera fácil, y que lo ha hecho en muy poco tiempo.

“¡Dos meses aquí! Siento que el tiempo se ha pasado volando, ya puedo decir que he logrado cosas increíbles en este poco tiempo, pero una de las cosas que más me ha impresionado es mi habilidad para adaptarme, siento que si no me hubiera atrevido a dar este paso nunca habría descubierto esto”, escribió en primera instancia Javier Ramírez.

Seguidamente estableció una pequeña lista de las grandes cosas que extraña, ya que en Michigan al parecer no las puede tener siendo una de ellas el desarrollo de su vida social, ya que se ha topado con gente que solo se dedica trabajar o estudiar.

“Cosas que extraño: Mis amigos y mi familia, en este país las personas tienen una forma de socializar muy diferente y ponen como prioridad el trabajo o el estudio y le dan poco tiempo a la vida social, esto me ha costado, porque para mí esos espacios sociales son muy importantes”, finalizó Javier Ramírez.

La publicación de Javier Ramírez se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital que no dudó en dejarle palabras de aliento al respecto de lo que carece.