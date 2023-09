“Se me tiraron la empresa”: Manuela Gómez apareció atacada llorando en redes sociales

Manuela Gómez, conocida por su participación en ‘Protagonistas de Novela’, ahora mismo no solo se dedica al contenido en redes sociales, sino también es empresaria y desde hace varios años vende a través de internet varios productos de belleza y estética, lo que ha generado que muchos ya conozcan su calidad y la ayuden a crecer. Sin embargo, hace poco sucedió una situación que la dejó completamente devastada y decidió compartirlo en sus redes sociales.

A pesar de que algunos critican a Manuela por su forma de ser, sobre todo porque ha protagonizado en repetidas ocaciones peleas y polémicas incluso con la misma Yina Calderón, con quien tenía una en enemistad desde su aparición en la televisión, sí es cierto que la creadora de contenido ha trabajado bastante duro para sacar su empresa adelante.

Sin embargo, según lo que reveló, tanto esfuerzo no sirvió para nada, pues debido a un error que ni siquiera ella cometió, le dañaron el buen historial que tenía su empresa por una inesperada demanda:

“Cuando nosotros enviamos lo productos y recibimos los pagos, nosotros verificamos el pago y enviamos el producto. Hay veces que se demora por las empresas de transporte. Ustedes pueden creer que me demandaron porque el producto no le llegó a tiempo. Le llegó el producto, pero como decía que llegaba en 8 días y llego en 10, esa persona me demandó y ahora me están cobrando una multa super grande, me embargaron mi cuenta bancaria por un día o dos días de retraso. Yo pudiera tener un helicóptero para enviar todo, pero al gente no entiende que son las transportadoras que se demoran por cosas de la carretera. Ser emprendedor es demasiado difícil” afirmó Manuela con muchas lágrimas en los ojos.

Muchos usuarios se manifestaron y la apoyaron en su sentimiento de impotencia, asegurando que era una injusticia lo que estaba pasando con Manuela.