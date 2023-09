“Mi sello de identidad”: Taliana Vargas envió emotivo mensaje a seguidora que padece vitíligo

Para el año 2008, el concurso de belleza Miss Universo tuvo como Virreina Universal a las samaria, Taliana Vargas, mujer que en la actualidad acumula 35 primaveras en su vida, y cuya carrera se ha proliferado en distintas áreas como la presentación, la actuación y el activismo social. Es tal su reconocimiento que recientemente protagonizó en un aeropuerto una emotiva escena en la que le envió un mensaje de aliento a una seguidora que padece su misma enfermedad.

A mediados de 2020, quien fuera parte del elenco de ‘Chepe fortuna’, dio a conocer que fue diagnosticada con vitíligo, padecimiento que genera, entre otros síntomas, falta de pigmentación en la piel, y por ende se manifiesta con varias manchas en el cuerpo. Ante esto, Vargas ha decidido mostrar como lidia con este cambio en su imagen en sus redes sociales, con publicaciones en las que envía distintos mensajes para motivar a las personas que padecen lo mismo que ella a no decaer.

Es tal el impacto de Taliana en este aspecto, que recientemente compartió un emotivo video en el que le envió un mensaje de apoyo a una de sus fanáticas, agarrando con sus propias manos el celular de la madre de su seguidora, para grabar el clip:

“Estas son todas mis manchas de amor, como les dice mi hija Alicia. El mensaje que tengo para ti es que “una mancha no te define”, para nada, en lo absoluto. Hace unos días tuve un sueño en el que me daban una crema mágica y me quitaban todas las manchas; y pasaron los días en el sueño y amanecí sin mis manchas allí, pero yo comencé a llorar porque ya se me había quitado mi sello de identidad. Ese sueño me ayudó a no combatir más con ellas”, manifestó.

