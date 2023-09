“Sudan la camiseta ajena”: Yuranis León responde a las críticas de su peso

La artista Yuranis León ha salido al paso luego de publicar un video en el que sale con su hija y ambas lucen vestidas de la misma manera haciendo movimientos enérgicos de una coreografía.

Puede leer: Margarita Reyes dice que no hay regalo más bello que vivir

La publicación se llenó de diversas reacciones en las que cuestionaron no solo el baile de ambas, sino también el aspecto que tienen y aseguraron que perdieron el dinero de cirugías. Es por ello que por medio de sus historias de Instagram la artista se pronuncio y sus palabras fueron rescatadas por una cuenta especializada en farándula colombiana.

“Si algo he aprendido en esta vida es a no meterme en la vida de nadie. Aquí hay un problema y es que hay personas que sudan la camiseta ajena, que sí está gorda, que sí está flaca. Yo les he enseñado a mis hijas a ser multifacéticas, si quieren colocarse el pelo mono, si quieren amarse gorditas, flaquitas como sea, si se quieren operar, opérense, porque la vida es una sola y hay que vivirla”, dijo en primera instancia Yuranis León.

Luego aseguró que su hija no se va a sentir mal por los comentarios y que muy al contrario han leído cada uno de ellos, por lo que indicó que mientras sus detractores las critican ellas solo están percibiendo ganancias.

“¿Y usted cree que si porque nos van a criticar o me van a criticar a mi peladita se va a afectar? Pues les digo se metan un buscapié dentro del jopo ya y si les pica que se rasque porque entre más ustedes critiquen más nosotras facturamos. Así que mis amores sigan criticando”, agregó Yuranis León.

Por último, le dio una recomendación a quienes se han dedicado a cuestionar lo que muestra o no en las redes sociales con un directo mensaje, para dar por finalizado el tema.

“Que si nada más saber mover el jopo, hasta yo lo muevo, y lo movemos trabajando porque el chisme no produce plata. Como hija no vive del qué dirán yo soy feliz y les voy a dar un consejo a personas que dejan de vivir una vida por el miedo al qué dirán: todas esas personas están detrás del telón y nunca avanzan en la vida”, finalizó Yuranis León.