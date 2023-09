Sebastián Martínez casi rompe en llanto al ‘chicanear’ un logro de su hijo

Sebastián Martínez dejó ver lo orgulloso que se siente de su hijo al compartir a través de sus historias de Instagram uno de sus recientes logros. Pero no solo expresó con palabras lo feliz que se siente, sino que también lo demostró al ponerse muy sentimental mientras hablaba al respecto, al punto de que casi rompe en llanto.

El actor comparte con frecuencia varios momentos importantes a través de sus publicaciones en las redes sociales, bien sean logros profesionales, vacaciones divertidas o simplemente tiempo de calidad junto a su familia, mostrándole a sus seguidores detalles de su vida privada en el proceso.

Puede leer: “Totalmente despiadada”: Sebastián Martínez buscó sorprender a Kathy Sáenz y terminó pagando las consecuencias

Y algunos de estos episodios suelen ser protagonizados por su hijo, Amador, quien comparte una afición de su papá: la velocidad.

Es por eso que el joven es visto con frecuencia a bordo de vehículos estilo karting, no solo como un pasatiempo, sino como un parte de un proyecto más ambicioso, al punto de participar en competencias en varios países.

Y a propósito de esto, Sebastián Martínez mostró lo orgulloso que se sintió con un logro reciente de su hijo tras quedar en segundo lugar en una competencia de kartings en México.

“Qué orgullo! Segundo puesto en la final del campeonato más importante de México! Es un logro inmenso mi amor @amadormartinezsaenz primera vez corriendo en México y contra grandes pilotos con mucha experiencia! No me cabe el corazón en el pecho!” redactó el colombiano en un post de Instagram.

Lea también: ¡Un sueño cumplido! Con este lindo video, Sebastián Martínez celebró su nuevo logro al lado de kathy Sáenz

Sebastián Martínez siguió ‘chicaneando’ el logro de su hijo con mucha emoción

A pesar de que el actor le dedicó toda una publicación al triunfo de su hijo en su primera competición en México, también decidió darle un espacio en sus historias de Instagram mostrando algunos clips de la actuación del joven en la pista.

“Yo vuelvo y veo ese video y me da, o sea, me da de todo. El que no lo haya visto completo, vaya y véalo, por favor. O sea, la adrenalina que da. That’s my son, I’m so proud for my son”, dijo Sebastián Martínez con la voz entrecortada de la emoción.