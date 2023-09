A famosa periodista le tuvieron que amputar parte de su pelvis a causa de un tumor

La reconocida periodista Clara Estrada tuvo que pasar por una difícil situación que complicó su estado de salud luego de que los especialistas encontraran una especie de tumor en el cartílago de su pelvis, lo cual la llevó a tenerse que someter a cuatro duras cirugías que le dejaron varias secuelas.

Estrada ha padecido por cerca de 15 años varios complicaciones, pero pese a ello se considera un ejemplo de resiliencia y valentía, pues se describe a sí misma como una guerrera que sin importar el dolor físico y emocional, que a veces pueden ser muy fuertes, no se permite desfallecer.

La periodista contó en medio de una entrevista con el programa de chismes de ‘La Red’ acerca de todo lo que le ha conllevado su enfermedad. Según lo relatado en el programa, Estrada comenzó a sentir un fuerte dolor en la ingle al punto de que no podía caminar. Luego de varios chequeos los médicos detectaron un tumor cancerígeno “un condrosarcoma es un tipo de cáncer raro, no es tan común porque da en el cartílago, no en los huesos. Es muy fuerte y no responde bien a la quimio terapia”, comentó la periodista.

Debido a la resistencia de este tumor, el mejor tratamiento para ello es remover todo el pedazo que está en contacto con el condrosarcoma. “Me amputaron parte de la pelvis derecha, el glúteo medio, aductores... soy lo que se dice un bocado de tigre que viene pega un mordisco y lo quedé fui yo”, expresó Estrada.

“Hay momentos en los que me siento muy triste y me agobia el dolor y me doy ese permiso de que me agobie el dolor, pero es un permiso transitorio. No me quedó a vivir en ese dolor, que venga lo que tenga que venir... vivir es un regalo hermoso y hay que disfrutarlo”, aseguró la periodista.

Pese a los profundos dolores y los varios padecimientos que Estrada ha tenido que soportar, asegura que ninguno de ellos es motivo para quedarse sumergida en la tristeza.