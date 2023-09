¡Está vivo!, Filtran audios de Juan Gabriel donde asegura que fingió su muerte

Fue el 28 de agosto de 2016, cuando el cantautor, compositor y actor mexicano, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, y apodado el ‘Divo de Juárez’ perdió la vida a los 66 años de edad, sin embargo, tras este lamentable suceso, decenas de teorías relacionadas a su deceso salieron a la luz, entre ellas, que fingió su muerte.

Filtran audios de Juan Gabriel donde asegura que está vivo y fingió su muerte

Y tras siete años de su partida, la grafóloga Maryfer Centeno asegura que recibió una serie de audios provenientes de Juan Gabriel donde este asegura que está vivo y solo fingió su muerte, por si fuera poco, el ‘Divo de Juárez’ estaría a nada de hacer su regreso.

¿Pruebas de que Juan Gabriel está vivo?



Nos llegó esto a grafos y gestos.

Hoy lo hablaremos. pic.twitter.com/bYvrW7RCwV — Maryfer Centeno (@Grafocafe) September 2, 2023

“A todos los fans que esperaron a que regresara pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido, me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque jamás me contactó para hacer un documental que está saliendo, dará mi primera entrevista a ‘Grafos y gestos’ en Radio Fórmula”, se puede escuchar en el audio, el cual es una voz muy similar a la de Juan Gabriel.

Cabe destacar que se está haciendo referencia a la nueva serie de Unicable, “Divo o Muerto”, que explora todas las teorías entorno a la muerte de Juan Gabriel y es una idea original de la presentadora de televisión Martha Figueroa, quien también funge como productora ejecutiva.

“Todo comenzó con la investigación de la urna, siempre estuvo presente un familiar y nunca dejó que nadie la tocara, ahí empezó la búsqueda, nos vieron la cara. Fingir la muerte no es ilegal y nosotros no hicimos nada ilegal”, aseguró Martha Figueroa en conferencia de prensa.