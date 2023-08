Shaira recibió un “detalle” de sus fanáticos tras polémica con canción de Karol G

Días atrás unas historias de la red social Instagram de la cantante Shaira desataron una ola de reacciones por el contenido de sus palabras en el que se leía que “todo lo del pobre es robado” y en el que también se leía que ella era la única en grabar tex mex en Colombia. Y todo ocurre a pocas horas del lanzamiento de ‘Mi Ex Tenía Razón’ de Karol G.

Por ese motivo fue ampliamente criticada en las rede sociales, pues algunos aseguraron que solo se quería pegar a la fama de la paisa para dar de qué hablar. Miles de ofensas iban y venían, tal como lo afirmó ella posteriormente en un video.

“Definitivamente lo que haces es de admirar. No dejarse abrumar por la opinión de las personas es una característica única de personas con carácter. Apoyo total a lo que haces. Esa forma de ser fue lo que me animó a enviarte este obsequio que a tu lado resulta ser opacado”, se lee en la tarjeta que acompañó el detalle.

La cantante agregó unas palabras en las que se lee que le asusta que sepan cuál es su dirección, pero agradecida con la persona de nombre Edward por el detalle en el que se puede contabilizar una docena de flores rojas.

Shaira ha hecho un video que según sus palabras no para retratarse, sino porque considera que muchas personas no entendieron el mensaje por lo que ve como pertinente aclarar lo sucedido con respecto a las historias que muchos creyeron que eran acusando a Karol G.

Indicó que ha borrado los comentarios en los que la ofenden porque ella no tiene por qué aguantar ofensas de los demás. Precisó que lo único que quiso dar a entender es que los talentos nuevos deben ser más herméticos con la información sobre sus nuevos materiales.

Precisó que ha luchado desde corta edad cuando ganó ‘Factor X’ y que a ella nadie le ha regalado nada. Por lo que le parece triste que ofendan cuando todos los artistas merecen respeto desde que el que es conocido hasta el que lucha por ser reconocido en su región.

“Yo no he acusado a nadie, que yo he estado acusando de plagio supuestamente son palabras que han puesto en mi boca y que están poniendo en redes sociales que no han salido de mí. Lo relacionaron que, porque una canción de Karol G que también es cumbia, yo estaba atacándola a ella, y no es para ella”

— Shaira