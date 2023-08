¿Tiene porte? Yeferson Cossio reveló por qué no le gustaría ser modelo

Yeferson Cossio reveló por qué no le gustaría ser modelo, admitiendo que si bien podría tener el físico para este oficio, le falta un detalle importante para poder desempeñarse a plenitud. También dejó en evidencia una actitud que presentan muchos hombres al momento de ser fotografiados.

El influencer actualmente se encuentra de viaje en Japón junto con su novia, Carolina, su hermana, Cintia y su esposo, Jhoan López. En los últimos días, el grupo ha estado experimentando con todo lo que la cultura oriental tiene para ofrecerle a sus turistas, además de ponerle su sentido del humor a las situaciones, sacándole más de una carcajada a sus seguidores.

Puede leer: Yeferson Cossio estaría pensando en matrimonio y casi le da ‘el anillo’ a su novia

En los clips se pueden ver a los colombianos disfrutando de la gastronomía local, interactuando con algunos habitantes, probando curiosas máquinas expendedoras repartidas por todo el país, y por supuesto, haciendo turismo en los lugares más destacados de Japón.

Y a propósito de esto, Yeferson Cossio quiso aprovechar un paisaje para tomarse varias fotos con la ayuda de su novia. Y si bien el joven solo quería unas fotografías estándar con poses regulares, Carolina tenía en mente otro panorama, ya que le pidió que hicieras varias poses.

Sin embargo, esto le tomó por sorpresa al creador de contenido, ya que empezó a hacer las mismas poses de manera repetitiva como poner los pulgares hacia arriba o hacer el símbolo de la paz con los dedos, solo que variando algunos detalles.

Lea también: “Nos robaron”: Yeferson Cossio denunció que un repartidor de comida lo estafó

Yeferson Cossio afirma que no sirve para ser modelo

A raíz de este divertido momento que protagonizó la pareja, el colombiano aprovechó para comentar en este video que el hecho de que se le dificulte posar es lo que podría dejarle un mal desempeño en el mundo del modelaje.

“Es lo que todos los hombres hacemos. Como hombre no modelo se me funde el cerebro cuando me piden una pose diferente”, dijo Yeferson Cossio antes de tirar la toalla y rendirse con la curiosa sesión de fotos.

Además, se podía escuchar la risa de su novia, quien no podía creer lo mucho que le costaba a su pareja improvisar poses nuevas, indicando que es una actitud muy propia de los hombres.